Начальник полиции Магнитогорска уходит в отставку

Сергей Меркулов покидает свой пост Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник УМВД Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, полковник Сергей Меркулов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Это уже вторая отставка среди руководителей главка, с тех пор как ГУ МВД по региону возглавил генерал Михаил Скоков.

«Меркулов уходит в отставку. Официально на пенсию. Имя его сменщика пока неизвестно», — сообщил URA.RU источник.

Меркулов возглавил УМВД Магнитогорска в октябре 2017 года. Ранее он руководил полицией Верхнего Уфалея. В последние время полицию Магнитогорска сотрясали скандалы. ФСБ в течение полутора лет задержала целый ряд сотрудников, в том числе из руководящего состава, по обвинению в должностных преступлениях.

«В настоящее время руководитель УМВД по Магнитогорску находится в очередном отпуске», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее стало известно, что начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков ушел в отпуск и на службу не вернется. Этому предшествовало задержание трех его сотрудников, обвиняемых в получении взятки. Сам он отставку отрицает. Скоков возглавивший ГУ МВД по региону сразу после Нового года, несколько раз обращался к ГИБДД, требуя изменить стиль работы. Отдельно было указано, что руководители всех уровней должны сами проявлять высокие профессиональные и моральные качества, чтобы требовать этого от подчиненных.

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