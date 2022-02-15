Свердловская биатлонистка получила шанс на олимпийское золото

15 февраля 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Гонка масс-старт состоится 19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич заняла место норвежки Ингрид Тандреволд на масс-старте, который состоится 19 февраля в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине. Биатлонистка из Норвегии потеряла сознание на финише 13 февраля, после чего снялась с выступлений на играх. «Мне не разрешают бежать другие дистанции на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем», — цитирует Тандреволд Норвежская вещательная корпорация NRK. Первой запасной на замену является россиянка Ирина Казакевич из Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на Олимпийские игры-2022 в Пекине отправится 7 свердловчан. Среди биатлонисток их трое — Ирина Казакевич, Светлана Миронова и запасная в составе сборной команды Олимпийского комитета России Анастасия Шевченко. После провального выступления в первой своей гонке ОИ-2022 Миронова процитировала норвежского биатлониста и подчеркнула, что сейчас она вернулась в форму после выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге в январе 2022 года. В гонке-преследовании, которая состоялась 13 февраля, свердловчанки Ирина Казакевич и Светлана Миронова оказались на 23-м и 41-м местах, соответственно. Лучшей из российских спортсменок оказалась Ульяна Нигматуллина на 11-м месте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич заняла место норвежки Ингрид Тандреволд на масс-старте, который состоится 19 февраля в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине. Биатлонистка из Норвегии потеряла сознание на финише 13 февраля, после чего снялась с выступлений на играх. «Мне не разрешают бежать другие дистанции на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем», — цитирует Тандреволд Норвежская вещательная корпорация NRK. Первой запасной на замену является россиянка Ирина Казакевич из Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на Олимпийские игры-2022 в Пекине отправится 7 свердловчан. Среди биатлонисток их трое — Ирина Казакевич, Светлана Миронова и запасная в составе сборной команды Олимпийского комитета России Анастасия Шевченко. После провального выступления в первой своей гонке ОИ-2022 Миронова процитировала норвежского биатлониста и подчеркнула, что сейчас она вернулась в форму после выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге в январе 2022 года. В гонке-преследовании, которая состоялась 13 февраля, свердловчанки Ирина Казакевич и Светлана Миронова оказались на 23-м и 41-м местах, соответственно. Лучшей из российских спортсменок оказалась Ульяна Нигматуллина на 11-м месте.