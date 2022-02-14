ТЦ «Эспланада» в Перми открылся без разрешения

Торговый центр уже прошел проверку в госстройнадзоре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Новый МФЦ «Эспланада» в Перми, который был открыт 13 февраля, открылся без разрешения на ввод в эксплуатацию. Как сообщают в краевом минимущества, застройщик торгового центра ООО «Проспект Пермь» обратился за этим документом только вечером 11 февраля.

«Застройщик МФЦ Эспланада ООО „Проспект Пермь“ обратилось в министерство по управлению имуществом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в конце рабочего дня 11 февраля», — отметили в пресс-службе ведомства. Но на объект уже есть положительное заключение госстройнадзора.

В минимущества сообщают, что разрешение на ввод эксплуатацию «будет выдано в ближайшее время» «Сейчас документация находится в работе у специалистов минимущества», — говорят в пресс-службе ведомства. По закону застройщику может грозить штраф, который для юрлиц составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в шахте строящегося ТЦ погиб житель Перми. А один из арендаторов «Эспланады» ищет блинопеков-вахтовиков.