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ТЦ «Эспланада» в Перми открылся без разрешения

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, виды города, эспланада пермь, тц эспланада
Торговый центр уже прошел проверку в госстройнадзоре Фото:

Новый МФЦ «Эспланада» в Перми, который был открыт 13 февраля, открылся без разрешения на ввод в эксплуатацию. Как сообщают в краевом минимущества, застройщик торгового центра ООО «Проспект Пермь» обратился за этим документом только вечером 11 февраля.

«Застройщик МФЦ Эспланада ООО „Проспект Пермь“ обратилось в министерство по управлению имуществом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в конце рабочего дня 11 февраля», — отметили в пресс-службе ведомства. Но на объект уже есть положительное заключение госстройнадзора.

В минимущества сообщают, что разрешение на ввод эксплуатацию «будет выдано в ближайшее время» «Сейчас документация находится в работе у специалистов минимущества», — говорят в пресс-службе ведомства. По закону застройщику может грозить штраф, который для юрлиц составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в шахте строящегося ТЦ погиб житель Перми. А один из арендаторов «Эспланады» ищет блинопеков-вахтовиков.

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Новый МФЦ «Эспланада» в Перми, который был открыт 13 февраля, открылся без разрешения на ввод в эксплуатацию. Как сообщают в краевом минимущества, застройщик торгового центра ООО «Проспект Пермь» обратился за этим документом только вечером 11 февраля. «Застройщик МФЦ Эспланада ООО „Проспект Пермь“ обратилось в министерство по управлению имуществом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в конце рабочего дня 11 февраля», — отметили в пресс-службе ведомства. Но на объект уже есть положительное заключение госстройнадзора. В минимущества сообщают, что разрешение на ввод эксплуатацию «будет выдано в ближайшее время» «Сейчас документация находится в работе у специалистов минимущества», — говорят в пресс-службе ведомства. По закону застройщику может грозить штраф, который для юрлиц составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в шахте строящегося ТЦ погиб житель Перми. А один из арендаторов «Эспланады» ищет блинопеков-вахтовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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