Во власти Екатеринбурга появился человек для защиты мэра от СМИ

15 февраля 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

У мэра Екатеринбурга появился новый пресс-секретарь — Денис Каракулов, который с 2019 года работает в пиар-блоке администрации. Кадровую перестановку в разговоре с URA.RU подтвердил вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин. Предыдущий пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев, как писало URA.RU, повышен до советника (он будет курировать «Единую Россию»). Предполагается, что подход Каракулова ко взаимодействию с журналистами будет отличаться от того, который применял Чернопенев, позволявший репортерам получать комментарии Орлова по самому широкому спектру тем. «Каракулову же дано поручение: минимум вопросов [от СМИ к Орлову] на мероприятиях, а если и есть, то только по теме», — описал собеседник агентства (Плахотин не стал подтверждать или опровергать это). Как писало URA.RU, нового пресс-секретаря для Орлова искали с конца 2021 года (видимо, решение о том, что функционал Чернопенева изменится, было принято уже тогда). Неожиданно кастинг затянулся. В середине декабря журналист Дмитрий Мигалин («ФедералПресс»), считавшийся основным претендентом, уже после личного собеседования с Орловым внезапно отказался от перехода в мэрию. По данным URA.RU, на более раннем этапе предложения якобы отклонили бывший пресс-секретарь гордумы Алена Земляникова (сейчас отвечает за работу со СМИ в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей) и экс-начальник пресс-службы горадминистрации Владимир Тищенко.