В Кургане отчитались о росте зарплат

Среднемесячная зарплата в Курганской области выросла за год на 8,5% Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Среднемесячная зарплата в организациях Курганской области с января по ноябрь 2021 года увеличилась на 8,5% и превысила 24,5 тысячи рублей. В ноябре уровень средней зарплаты превысил 35 тысяч рублей. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь—ноябрь 2021 года составила 34582,2 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла на 8,5%. За ноябрь 2021 года начислено 35100,6 рубля, что выше уровня ноября 2020 года на 12,6%», — говорится в аналитическом обзоре Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области.

Вместе с тем реальная зарплата в регионе (с учетом уровня инфляции) в январе—ноябре 2021 года увеличилась только на 1%. На самые высокие зарплаты, согласно данным Свердловскстата, могут рассчитывать работники сферы финансовой и страховой деятельности (в ноябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 55 213,5 рубля), добычи полезных ископаемых (46 118,5 рубля), государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (42 038,8 рубля).

Ранее URA.RU сообщало, что средняя зарплата в УрФО за январь—октябрь 2021 года составила 58 021 рубль. Это на 7,3% больше, чем годом ранее. В конце января губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что на одном из предприятий в Варгашинском районе средняя зарплата составляет 77 тысяч рублей. Тем не менее на заводе не хватает грамотных специалистов.

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