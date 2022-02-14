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Власти Тюмени рассказали, как вырастут пособия для матерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 8 829,48 рублей Фото:

Минимальные размеры социальных пособий по материнству в Тюменской области в 2022 выросли на 8,4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Выплаты получат работники, у которых не было среднего заработка или заработок не превышает установленный минимальный размер оплаты труда.

«Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 543,69 рубля. Это пособие подлежит индексации в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 8 829,48 рубля», — рассказали в городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что минимальное пособие по уходу за ребенком проиндексировано с 1 февраля. Соответственно, новые выплаты тюменцы начнут получать с марта 2022 года.

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Минимальные размеры социальных пособий по материнству в Тюменской области в 2022 выросли на 8,4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Выплаты получат работники, у которых не было среднего заработка или заработок не превышает установленный минимальный размер оплаты труда. «Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 543,69 рубля. Это пособие подлежит индексации в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 8 829,48 рубля», — рассказали в городской администрации. В мэрии подчеркнули, что минимальное пособие по уходу за ребенком проиндексировано с 1 февраля. Соответственно, новые выплаты тюменцы начнут получать с марта 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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