Власти Тюмени рассказали, как вырастут пособия для матерей

Минимальные размеры социальных пособий по материнству в Тюменской области в 2022 выросли на 8,4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Выплаты получат работники, у которых не было среднего заработка или заработок не превышает установленный минимальный размер оплаты труда.
«Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 543,69 рубля. Это пособие подлежит индексации в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 8 829,48 рубля», — рассказали в городской администрации.
В мэрии подчеркнули, что минимальное пособие по уходу за ребенком проиндексировано с 1 февраля. Соответственно, новые выплаты тюменцы начнут получать с марта 2022 года.
Минимальные размеры социальных пособий по материнству в Тюменской области в 2022 выросли на 8,4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Выплаты получат работники, у которых не было среднего заработка или заработок не превышает установленный минимальный размер оплаты труда. «Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 543,69 рубля. Это пособие подлежит индексации в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 8 829,48 рубля», — рассказали в городской администрации. В мэрии подчеркнули, что минимальное пособие по уходу за ребенком проиндексировано с 1 февраля. Соответственно, новые выплаты тюменцы начнут получать с марта 2022 года.