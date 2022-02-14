Власти Тюмени рассказали, как вырастут пособия для матерей

15 февраля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 8 829,48 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минимальные размеры социальных пособий по материнству в Тюменской области в 2022 выросли на 8,4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Выплаты получат работники, у которых не было среднего заработка или заработок не превышает установленный минимальный размер оплаты труда. «Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 543,69 рубля. Это пособие подлежит индексации в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 8 829,48 рубля», — рассказали в городской администрации. В мэрии подчеркнули, что минимальное пособие по уходу за ребенком проиндексировано с 1 февраля. Соответственно, новые выплаты тюменцы начнут получать с марта 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Минимальные размеры социальных пособий по материнству в Тюменской области в 2022 выросли на 8,4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Выплаты получат работники, у которых не было среднего заработка или заработок не превышает установленный минимальный размер оплаты труда. «Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 543,69 рубля. Это пособие подлежит индексации в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 8 829,48 рубля», — рассказали в городской администрации. В мэрии подчеркнули, что минимальное пособие по уходу за ребенком проиндексировано с 1 февраля. Соответственно, новые выплаты тюменцы начнут получать с марта 2022 года.