Депутат Госдумы потребовал отменить все COVID-ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения при посещении ТЦ
Сергей Миронов призвал отменить QR-коды Фото:

В России нужно отменить все ограничения, которые связаны с вакцинацией по коронавирусу. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию. Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения этих целей, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — написал Миронов в своем telegram-канале.

Политик объяснил необходимость снятия ограничений распространением новых штаммов. «Эффективность вакцинации объективно снижается», — высказался Миронов. Он также призвал не принуждать к прививке, а действовать путем убеждения населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин исключил введение новых ограничений в связи с распространением «Омикрона». Также он заявил, что обсуждается ослабление уже имеющиеся ограничения в виде отмены карантина для контактировавших с зараженными коронавирусом. В РФ стабилизируется ситуация с коронавирусом, цитирует «Ридус» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России нужно отменить все ограничения, которые связаны с вакцинацией по коронавирусу. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. «Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию. Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения этих целей, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — написал Миронов в своем telegram-канале. Политик объяснил необходимость снятия ограничений распространением новых штаммов. «Эффективность вакцинации объективно снижается», — высказался Миронов. Он также призвал не принуждать к прививке, а действовать путем убеждения населения. Ранее президент РФ Владимир Путин исключил введение новых ограничений в связи с распространением «Омикрона». Также он заявил, что обсуждается ослабление уже имеющиеся ограничения в виде отмены карантина для контактировавших с зараженными коронавирусом. В РФ стабилизируется ситуация с коронавирусом, цитирует «Ридус» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...