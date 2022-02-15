Депутат Госдумы потребовал отменить все COVID-ограничения

Сергей Миронов призвал отменить QR-коды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России нужно отменить все ограничения, которые связаны с вакцинацией по коронавирусу. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию. Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения этих целей, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — написал Миронов в своем telegram-канале.

Политик объяснил необходимость снятия ограничений распространением новых штаммов. «Эффективность вакцинации объективно снижается», — высказался Миронов. Он также призвал не принуждать к прививке, а действовать путем убеждения населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин исключил введение новых ограничений в связи с распространением «Омикрона». Также он заявил, что обсуждается ослабление уже имеющиеся ограничения в виде отмены карантина для контактировавших с зараженными коронавирусом. В РФ стабилизируется ситуация с коронавирусом, цитирует «Ридус» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.

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