Путин исключил введение новых ограничений из-за «Омикрона»

В России не планируется вводить ограничения в связи с распространением в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Никаких локдаунов не намечается», — заявил Владимир Путин на заседании форума «Деловой России», который транслируется на телеканале «Россия 24».
Глава государства также отметил, что возможно послабление уже имеющихся ограничений. Обсуждается возможность снимать ограничения для контактных с заболевшими коронавирусом. Такая мера обсуждается на фоне особенности течения болезни при заражении новым штаммом COVID «Омикрон», уточнил Путин.
В России за сутки выявили 155 768 новых случаев коронавируса, отмечают «Дни.ру». За сутки госпитализировали 17 792 человека. За этот период умерли 667 человек, вылечились 53 724 пациентов. В правительстве РФ выделили более 20 млрд рублей на лекарства для зараженных коронавирусом, сообщает РАПСИ.
В России не планируется вводить ограничения в связи с распространением в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Никаких локдаунов не намечается», — заявил Владимир Путин на заседании форума «Деловой России», который транслируется на телеканале «Россия 24». Глава государства также отметил, что возможно послабление уже имеющихся ограничений. Обсуждается возможность снимать ограничения для контактных с заболевшими коронавирусом. Такая мера обсуждается на фоне особенности течения болезни при заражении новым штаммом COVID «Омикрон», уточнил Путин. В России за сутки выявили 155 768 новых случаев коронавируса, отмечают «Дни.ру». За сутки госпитализировали 17 792 человека. За этот период умерли 667 человек, вылечились 53 724 пациентов. В правительстве РФ выделили более 20 млрд рублей на лекарства для зараженных коронавирусом, сообщает РАПСИ.