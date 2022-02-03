Путин исключил введение новых ограничений из-за «Омикрона»

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
В России не собираются вводить локдаун, отметил Владимир Путин Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России не планируется вводить ограничения в связи с распространением в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Никаких локдаунов не намечается», — заявил Владимир Путин на заседании форума «Деловой России», который транслируется на телеканале «Россия 24».

Глава государства также отметил, что возможно послабление уже имеющихся ограничений. Обсуждается возможность снимать ограничения для контактных с заболевшими коронавирусом. Такая мера обсуждается на фоне особенности течения болезни при заражении новым штаммом COVID «Омикрон», уточнил Путин.

В России за сутки выявили 155 768 новых случаев коронавируса, отмечают «Дни.ру». За сутки госпитализировали 17 792 человека. За этот период умерли 667 человек, вылечились 53 724 пациентов. В правительстве РФ выделили более 20 млрд рублей на лекарства для зараженных коронавирусом, сообщает РАПСИ.

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В России не планируется вводить ограничения в связи с распространением в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Никаких локдаунов не намечается», — заявил Владимир Путин на заседании форума «Деловой России», который транслируется на телеканале «Россия 24». Глава государства также отметил, что возможно послабление уже имеющихся ограничений. Обсуждается возможность снимать ограничения для контактных с заболевшими коронавирусом. Такая мера обсуждается на фоне особенности течения болезни при заражении новым штаммом COVID «Омикрон», уточнил Путин. В России за сутки выявили 155 768 новых случаев коронавируса, отмечают «Дни.ру». За сутки госпитализировали 17 792 человека. За этот период умерли 667 человек, вылечились 53 724 пациентов. В правительстве РФ выделили более 20 млрд рублей на лекарства для зараженных коронавирусом, сообщает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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