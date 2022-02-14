Руководитель курганской гимназии претендует на место в гордуме

Замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец подала документы на участие в праймериз «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед довыборами в городскую думу Кургана по округу №5. Также о желании участвовать во внутрипартийном праймериз заявила студентка Курганского филиала РАНХиГС Ксения Ковалева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В местный оргкомитет по проведению предварительного голосования подали документы заместитель директора по воспитательной работе гимназии №47 Кравец Татьяна Викторовна и студентка второго курса Курганского филиала РАНХиГС, член „Молодой гвардии Единой России“ Ковалева Ксения Александровна. В ближайшее время оргкомитет проведет заседание, где примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов», — рассказали в региональном отделении ЕР.

По данным источников URA.RU, близких к политическим кругам региона, Кравец рассматривается единороссами как основной кандидат на довыборах в гордуму. «Она входит в руководство одной из крупнейших школ округа, ее хорошо знают на этой территории», — рассказал один из инсайдеров. Сейчас среди депутатов гордумы Кургана есть три школьных директора (Людмила Алешкова — школа №52, Надежда Романова — лицей №12, Любовь Силантьева — школа №7), а также бывший директор школы №23 Татьяна Федорова (сейчас она старший методист в городском инновационно-методическом центре). Экс-директор гимназии №47 Ольга Баланчук является депутатом облдумы.

Курганские единороссы определятся с кандидатом в гордуму при помощи предварительного внутрипартийного голосования, заявления на участие в котором принимают до 16 февраля. Выборы по округу №5 назначены на 24 апреля. Это место в гордуме стало вакантным в конце июля 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Коммунисты планируют выдвинуть в гордуму Игоря Гатаулина, помощника депутата облдумы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам