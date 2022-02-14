Советники мэра Екатеринбурга не договорились о символе города. Фото

15 февраля 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов неожиданно подытожил дискуссию вокруг стелы «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совет неравнодушных горожан при мэре Екатеринбурга Алексее Орлове, куда входят чиновники, депутаты, эксперты, журналисты и общественники, отклонил предложенные варианты для размещения архитектурно-пространственной композиции «Урал», похожей на Стоунхендж. Решено подобрать новые варианты перед тем, как выставлять их на голосование среди всех горожан, передает корреспондент URA.RU. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков объявил, что, на взгляд мэрии, арт-объект «Урал» мог бы появиться на площади Первой пятилетки на Уралмаше, на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов, на развязке в строящемся микрорайоне Новокольцовский или у драмтеатра. Участники совещания начали спорить, а ближе к концу беседы от одного из них прозвучала мысль: «Урал» должен быть где-то на въезде в город, чтобы композиция была реальным символом и хорошо просматривалась. «Может быть, действительно [имеет смысл] подумать, еще пособирать предложения по локациям. На Уктусе, Уктусских горах. У меня еще шальная мысль возникла. Мы в следующем году завершим рекультивацию Широкореченского [мусорного] полигона. Почему нет?» — подытожил дискуссию Орлов. Изначально стела «Урал» могла появиться у аэропорта Кольцово. Но по итогам открытого голосования и экспертного обсуждения власти решили, что там должен разместиться арт-объект, напоминающий знаменитый Демидовский узел (его предложило «Архитектурное бюро Асадова»). Реагируя на возмущение в соцсетях, Орлов заявил, что для «Урала» также найдут место, но другое. Как и для композиции «Клубок». По итогам обсуждения 15 февраля было принято решение, что «Клубка» возле Кольцово, который готова за свой счет установить ГК «Ренова», достаточно. Загвоздка композиции «Урал» в том, что ее элементы складываются в это слово только с определенного ракурса. Сверху же она напоминает знаменитый Стоунхендж. На фото — то, как арт-объект выглядел бы на площади Первой пятилетки Фото: Владимир Жабриков Пересечение улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов Фото: Владимир Жабриков Площадка в строящемся микрорайоне Новокольцовский Фото: Владимир Жабриков Октябрьская площадь у драмтеатра Фото: Владимир Жабриков Варианты, предложенные мэрией для «Клубка»: Площадка у Главпочтамта Фото: Владимир Жабриков Улица Вайнера Фото: Владимир Жабриков «Стрелка» у стадиона «Динамо» Фото: Владимир Жабриков Место рядом с Marins Park Hotel у ЖД-вокзала Фото: Владимир Жабриков «Екатеринбург Арена» Фото: Владимир Жабриков Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Совет неравнодушных горожан при мэре Екатеринбурга Алексее Орлове, куда входят чиновники, депутаты, эксперты, журналисты и общественники, отклонил предложенные варианты для размещения архитектурно-пространственной композиции «Урал», похожей на Стоунхендж. Решено подобрать новые варианты перед тем, как выставлять их на голосование среди всех горожан, передает корреспондент URA.RU. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков объявил, что, на взгляд мэрии, арт-объект «Урал» мог бы появиться на площади Первой пятилетки на Уралмаше, на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов, на развязке в строящемся микрорайоне Новокольцовский или у драмтеатра. Участники совещания начали спорить, а ближе к концу беседы от одного из них прозвучала мысль: «Урал» должен быть где-то на въезде в город, чтобы композиция была реальным символом и хорошо просматривалась. «Может быть, действительно [имеет смысл] подумать, еще пособирать предложения по локациям. На Уктусе, Уктусских горах. У меня еще шальная мысль возникла. Мы в следующем году завершим рекультивацию Широкореченского [мусорного] полигона. Почему нет?» — подытожил дискуссию Орлов. Изначально стела «Урал» могла появиться у аэропорта Кольцово. Но по итогам открытого голосования и экспертного обсуждения власти решили, что там должен разместиться арт-объект, напоминающий знаменитый Демидовский узел (его предложило «Архитектурное бюро Асадова»). Реагируя на возмущение в соцсетях, Орлов заявил, что для «Урала» также найдут место, но другое. Как и для композиции «Клубок». По итогам обсуждения 15 февраля было принято решение, что «Клубка» возле Кольцово, который готова за свой счет установить ГК «Ренова», достаточно. Варианты, предложенные мэрией для «Клубка»: