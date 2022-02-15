15 февраля 2022
14 февраля 2022

В ЯНАО определились с главой дорожного ведомства. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Вадимом Дубичевым. Екатеринбург, кабинет чиновника, карандаши, подставка
Денис Конев исполнял обязанности главы дорожной дирекции дептранспорта ЯНАО почти год Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новый директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев официально назначен на должность и приступит к работе без приставки «исполняющий обязанности». Как сообщил URA.RU источник в окружной транспортной отрасли ЯНАО, в новом статусе руководитель начнет работать уже с 15 февраля.

«После скандальных дорожных историй в верхах достаточно тянули с назначением Конева. Руководитель департамента транспорта Напольских, видимо, хотел удостовериться в его знаниях, умениях и навыках, в его надежности. Впереди продолжение работ над главной дорогой региона „Салехард — Надым“. На нее уже положено много усилий, в этом сезоне также предстоит выполнить большой объем работы с привлечением ученых и т. д. Директору дептранспорта тут нельзя было ошибиться», — говорит источник.

Ранее сообщалось, что Денис Конев был назначен исполняющим обязанности директора дорожной дирекции после ухода Игоря Маношкина, который связали с «зачисткой» дорожно-транспортной сферы, инициированной ямальскими властями. Примерно тогда же «перетрясли» и другие ГУ департамента. Дирекцию транспорта и вовсе ликвидировали, передав ее функции главному распорядителю средств — департаменту транспорта.

Редакция обратилась за комментариями в окружной департамент транспорта. Там сообщили, что ответ в настоящее время готовится.

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Новый директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев официально назначен на должность и приступит к работе без приставки «исполняющий обязанности». Как сообщил URA.RU источник в окружной транспортной отрасли ЯНАО, в новом статусе руководитель начнет работать уже с 15 февраля. «После скандальных дорожных историй в верхах достаточно тянули с назначением Конева. Руководитель департамента транспорта Напольских, видимо, хотел удостовериться в его знаниях, умениях и навыках, в его надежности. Впереди продолжение работ над главной дорогой региона „Салехард — Надым“. На нее уже положено много усилий, в этом сезоне также предстоит выполнить большой объем работы с привлечением ученых и т. д. Директору дептранспорта тут нельзя было ошибиться», — говорит источник. Ранее сообщалось, что Денис Конев был назначен исполняющим обязанности директора дорожной дирекции после ухода Игоря Маношкина, который связали с «зачисткой» дорожно-транспортной сферы, инициированной ямальскими властями. Примерно тогда же «перетрясли» и другие ГУ департамента. Дирекцию транспорта и вовсе ликвидировали, передав ее функции главному распорядителю средств — департаменту транспорта. Редакция обратилась за комментариями в окружной департамент транспорта. Там сообщили, что ответ в настоящее время готовится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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