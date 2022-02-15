15 февраля 2022
14 февраля 2022

Мэрия Кургана нашла, у кого взять сотни миллионов в кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Кургана откроет кредитную линию на год с лимитом 220 млн рублей Фото:

Контракт на открытие кредитной линии на 220 млн рублей администрация Кургана заключит с единственным участником торгов. Протокол подведения итогов определения поставщика опубликован на портале госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Идентификационные номера участников, с которыми планируется заключить контракт: 248», — сообщается на портале.

Наименование участника закупки пока не раскрывается. Стоимость контракта составит 27,06 млн рублей — это начальная цена торгов. Она соответствует процентной ставке 12,3% годовых.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана планирует открыть кредитную линию с лимитом 220 млн рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города. В течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета.

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Контракт на открытие кредитной линии на 220 млн рублей администрация Кургана заключит с единственным участником торгов. Протокол подведения итогов определения поставщика опубликован на портале госзакупок. «По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Идентификационные номера участников, с которыми планируется заключить контракт: 248», — сообщается на портале. Наименование участника закупки пока не раскрывается. Стоимость контракта составит 27,06 млн рублей — это начальная цена торгов. Она соответствует процентной ставке 12,3% годовых. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана планирует открыть кредитную линию с лимитом 220 млн рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города. В течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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