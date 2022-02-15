Мэрия Кургана нашла, у кого взять сотни миллионов в кредит

16 февраля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана откроет кредитную линию на год с лимитом 220 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контракт на открытие кредитной линии на 220 млн рублей администрация Кургана заключит с единственным участником торгов. Протокол подведения итогов определения поставщика опубликован на портале госзакупок. «По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Идентификационные номера участников, с которыми планируется заключить контракт: 248», — сообщается на портале. Наименование участника закупки пока не раскрывается. Стоимость контракта составит 27,06 млн рублей — это начальная цена торгов. Она соответствует процентной ставке 12,3% годовых. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана планирует открыть кредитную линию с лимитом 220 млн рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города. В течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Контракт на открытие кредитной линии на 220 млн рублей администрация Кургана заключит с единственным участником торгов. Протокол подведения итогов определения поставщика опубликован на портале госзакупок. «По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Идентификационные номера участников, с которыми планируется заключить контракт: 248», — сообщается на портале. Наименование участника закупки пока не раскрывается. Стоимость контракта составит 27,06 млн рублей — это начальная цена торгов. Она соответствует процентной ставке 12,3% годовых. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана планирует открыть кредитную линию с лимитом 220 млн рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города. В течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета.