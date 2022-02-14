В Тюмени антиваксеры раздают листовки против детских прививок

Родителей призывают не вакцинировать детей, а в случае давления обращаться в прокуратуру Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Противники обязательной вакцинации против коронавируса в Тюмени распространяют листовки, в которых призывают родителей не разрешать ставить детям прививки. Об этом URA.RU рассказали несколько жителей города.

«Сегодня в подъезде обнаружила листовки. В них говорится, что вакцина от коронавируса для детей якобы не изучена, и прививка может сказаться на здоровье. Еще пишут, что детей заставляют участвовать в „медицинских опытах“, и призывают отказываться», — рассказала URA.RU жительница Тюмени, проживающая в микрорайоне «Плеханово».

Аналогичные листовки в своих домах обнаружили еще несколько жителей района. Они предоставили материалы редакции URA.RU.

«Родители, помните! Ни учитель, ни директор школы не имеют права заставить вас вакцинировать вашего ребенка. Не имеют права отстранить его от занятий. А если вам угрожают, вами пытаются манипулировать — напомните им о существовании прокуратуры», — таково содержание листовок, которые получили тюменцы.

Агитационные материалы также содержат ссылки на несколько групп в различных мессенджерах. Авторы призывают граждан подписываться на них и получать помощь в отстаивании своих прав. В частности, в одной из этих групп в Telegram сейчас рекламируют сбор подписей против принудительной вакцинации детей от коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области приступили к вакцинации несовершеннолетних. Прививки ставят после получения согласия от родителей или от самого ребенка (если ему уже исполнилось 15 лет). В частности, вакцинацию прошла и дочь губернатора региона Александра Моора.

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