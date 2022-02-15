CNN: глава Франции Макрон попросил Путина не признавать ДНР и ЛНР

16 февраля 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина отказать Госдуме РФ в просьбе признать ДНР и ЛНР Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Война на Украине Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил анонимный источник из администрации президента Франции. «Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [президента России Владимира Путина] не выполнять просьбу Думы [о признании ДНР и ЛНР]», — об этом рассказал CNN представитель Елисейского дворца. Также источник сообщил, что Европу обнадеживает заявление Путина о том, что российские военные вернутся на свои базы после учений. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отправили Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Российский лидер на просьбу парламентариев заявил, что в первую очередь важно исполнение Минских соглашений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание Россией республик Донбасса стало бы нарушением суверенитета Украины, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил анонимный источник из администрации президента Франции. «Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [президента России Владимира Путина] не выполнять просьбу Думы [о признании ДНР и ЛНР]», — об этом рассказал CNN представитель Елисейского дворца. Также источник сообщил, что Европу обнадеживает заявление Путина о том, что российские военные вернутся на свои базы после учений. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отправили Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Российский лидер на просьбу парламентариев заявил, что в первую очередь важно исполнение Минских соглашений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание Россией республик Донбасса стало бы нарушением суверенитета Украины, передает RT.