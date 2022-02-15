15 февраля 2022

CNN: глава Франции Макрон попросил Путина не признавать ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина отказать Госдуме РФ в просьбе признать ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил анонимный источник из администрации президента Франции.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [президента России Владимира Путина] не выполнять просьбу Думы [о признании ДНР и ЛНР]», — об этом рассказал CNN представитель Елисейского дворца. Также источник сообщил, что Европу обнадеживает заявление Путина о том, что российские военные вернутся на свои базы после учений.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отправили Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Российский лидер на просьбу парламентариев заявил, что в первую очередь важно исполнение Минских соглашений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание Россией республик Донбасса стало бы нарушением суверенитета Украины, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил анонимный источник из администрации президента Франции. «Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [президента России Владимира Путина] не выполнять просьбу Думы [о признании ДНР и ЛНР]», — об этом рассказал CNN представитель Елисейского дворца. Также источник сообщил, что Европу обнадеживает заявление Путина о том, что российские военные вернутся на свои базы после учений. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отправили Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Российский лидер на просьбу парламентариев заявил, что в первую очередь важно исполнение Минских соглашений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание Россией республик Донбасса стало бы нарушением суверенитета Украины, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...