CNN: глава Франции Макрон попросил Путина не признавать ДНР и ЛНР

Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил анонимный источник из администрации президента Франции.
«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [президента России Владимира Путина] не выполнять просьбу Думы [о признании ДНР и ЛНР]», — об этом рассказал CNN представитель Елисейского дворца. Также источник сообщил, что Европу обнадеживает заявление Путина о том, что российские военные вернутся на свои базы после учений.
Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил анонимный источник из администрации президента Франции. «Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [президента России Владимира Путина] не выполнять просьбу Думы [о признании ДНР и ЛНР]», — об этом рассказал CNN представитель Елисейского дворца. Также источник сообщил, что Европу обнадеживает заявление Путина о том, что российские военные вернутся на свои базы после учений. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отправили Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Российский лидер на просьбу парламентариев заявил, что в первую очередь важно исполнение Минских соглашений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание Россией республик Донбасса стало бы нарушением суверенитета Украины, передает RT.