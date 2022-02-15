Байден: США не планируют размещать ракеты на Украине

16 февраля 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

США готовы решительно действовать, если РФ «нападет» на Украину, заявил Джо Байден Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине У США нет ракет на Украине, и они не собираются размещать ракетные комплексы на ее территории. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «США и НАТО не обладают ракетами на Украине. Мы также не имеем планов их там размещать», — заявил Джо Байден на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома. Также он подчеркнул, что США готовы действовать в случае, если Россия решится «напасть» на Украину, что, по его словам, продолжает быть весьма вероятным. Однако, подчеркнул Байден, США готовы пытаться урегулировать ситуацию на Украине путем дипломатии. Байден подчеркнул, что согласен с президентом РФ Владимиром Путины, что необходимо работать вместе с европейскими партнерами над дипломатическим урегулированием ситуации на Украине. «Вчера власти России предложили продолжать дипломатию, с чем я согласен — мы должны использовать все возможности», — резюмировал американский лидер. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин настаивает на проведении переговоров о гарантиях безопасности и Украине. В Кремле раскритиковали власти США за истерику из-за Украины. Представитель Госдепа США заявила. Что Вашингтон продолжает сотрудничать с правительством РФ по вопросам кризиса безопасности, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У США нет ракет на Украине, и они не собираются размещать ракетные комплексы на ее территории. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «США и НАТО не обладают ракетами на Украине. Мы также не имеем планов их там размещать», — заявил Джо Байден на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома. Также он подчеркнул, что США готовы действовать в случае, если Россия решится «напасть» на Украину, что, по его словам, продолжает быть весьма вероятным. Однако, подчеркнул Байден, США готовы пытаться урегулировать ситуацию на Украине путем дипломатии. Байден подчеркнул, что согласен с президентом РФ Владимиром Путины, что необходимо работать вместе с европейскими партнерами над дипломатическим урегулированием ситуации на Украине. «Вчера власти России предложили продолжать дипломатию, с чем я согласен — мы должны использовать все возможности», — резюмировал американский лидер. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин настаивает на проведении переговоров о гарантиях безопасности и Украине. В Кремле раскритиковали власти США за истерику из-за Украины. Представитель Госдепа США заявила. Что Вашингтон продолжает сотрудничать с правительством РФ по вопросам кризиса безопасности, пишет RT.