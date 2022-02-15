Байден: США не планируют размещать ракеты на Украине

У США нет ракет на Украине, и они не собираются размещать ракетные комплексы на ее территории. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
«США и НАТО не обладают ракетами на Украине. Мы также не имеем планов их там размещать», — заявил Джо Байден на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома.
Также он подчеркнул, что США готовы действовать в случае, если Россия решится «напасть» на Украину, что, по его словам, продолжает быть весьма вероятным. Однако, подчеркнул Байден, США готовы пытаться урегулировать ситуацию на Украине путем дипломатии.
Байден подчеркнул, что согласен с президентом РФ Владимиром Путины, что необходимо работать вместе с европейскими партнерами над дипломатическим урегулированием ситуации на Украине. «Вчера власти России предложили продолжать дипломатию, с чем я согласен — мы должны использовать все возможности», — резюмировал американский лидер.
У США нет ракет на Украине, и они не собираются размещать ракетные комплексы на ее территории. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «США и НАТО не обладают ракетами на Украине. Мы также не имеем планов их там размещать», — заявил Джо Байден на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома. Также он подчеркнул, что США готовы действовать в случае, если Россия решится «напасть» на Украину, что, по его словам, продолжает быть весьма вероятным. Однако, подчеркнул Байден, США готовы пытаться урегулировать ситуацию на Украине путем дипломатии. Байден подчеркнул, что согласен с президентом РФ Владимиром Путины, что необходимо работать вместе с европейскими партнерами над дипломатическим урегулированием ситуации на Украине. «Вчера власти России предложили продолжать дипломатию, с чем я согласен — мы должны использовать все возможности», — резюмировал американский лидер. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин настаивает на проведении переговоров о гарантиях безопасности и Украине. В Кремле раскритиковали власти США за истерику из-за Украины. Представитель Госдепа США заявила. Что Вашингтон продолжает сотрудничать с правительством РФ по вопросам кризиса безопасности, пишет RT.