14 февраля 2022

Песков: Путин готов к переговорам по безопасности и Украине

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Владимир Путин всегда настаивает на проведении переговоров, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Война на Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности и конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Владимир Путин] инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина — это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам», — сказал Дмитрий Песков в интервью CNN. Он также подчеркнул, что Путин всегда требовал дипломатического решения конфликтов с помощью переговоров.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с американским президентом Джо Байденом «вторжение» России на Украину и антироссийские санкции Запада. Президент России обвинил Запад в срыве переговоров в «нормандском формате». Французский лидер Эммануэль Макрон срочно созвал глав США, ФРГ и Украины после переговоров с Путиным. На Украине потребовали экстренной встречи с РФ. Владимир Путин одобрил ответ МИД РФ для США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет RT.

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Президент России Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности и конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Владимир Путин] инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина — это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам», — сказал Дмитрий Песков в интервью CNN. Он также подчеркнул, что Путин всегда требовал дипломатического решения конфликтов с помощью переговоров. Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с американским президентом Джо Байденом «вторжение» России на Украину и антироссийские санкции Запада. Президент России обвинил Запад в срыве переговоров в «нормандском формате». Французский лидер Эммануэль Макрон срочно созвал глав США, ФРГ и Украины после переговоров с Путиным. На Украине потребовали экстренной встречи с РФ. Владимир Путин одобрил ответ МИД РФ для США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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