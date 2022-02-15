В Кремле раскритиковали власти США за истерику по Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что вместо истерики нужно было обсуждать озабоченности сторон Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Заявления властей США о том, что Россия нападет на Украину, являются «показной истерикой», которая ни на чем не основана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От этого лихорадит весь мир. Это не что иное, как беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе. Это пагубная плохая практика. Так бросаться словами, затевать эвакуации дипломатов. Объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование — это какая-то показная истерика, которая ни на чем не основывается», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

В Европе была бы другая атмосфера, если бы вместо «истерики» и «показушных деструктивных кампаний» декларировали желание обсуждать озабоченности сторон, сказал Песков. По его словам, этого хотел президент РФ Владимир Путин. Глава государства иногда шутит, когда узнает о датах «вторжения» РФ, рассказал Песков. Сложно относится к такому с пониманием, отметил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. Он назвал эту дату западным лидерам, сообщило Politico. В США также заявили о планах перенесли посольство из Киева во Львов из-за обострения ситуации и угрозы «нападения» РФ. Госдепартамент Америки призвал граждан срочно уехать из Беларуси и Молдавии из-за обстановки на Украине.

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Заявления властей США о том, что Россия нападет на Украину, являются «показной истерикой», которая ни на чем не основана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «От этого лихорадит весь мир. Это не что иное, как беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе. Это пагубная плохая практика. Так бросаться словами, затевать эвакуации дипломатов. Объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование — это какая-то показная истерика, которая ни на чем не основывается», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. В Европе была бы другая атмосфера, если бы вместо «истерики» и «показушных деструктивных кампаний» декларировали желание обсуждать озабоченности сторон, сказал Песков. По его словам, этого хотел президент РФ Владимир Путин. Глава государства иногда шутит, когда узнает о датах «вторжения» РФ, рассказал Песков. Сложно относится к такому с пониманием, отметил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. Он назвал эту дату западным лидерам, сообщило Politico. В США также заявили о планах перенесли посольство из Киева во Львов из-за обострения ситуации и угрозы «нападения» РФ. Госдепартамент Америки призвал граждан срочно уехать из Беларуси и Молдавии из-за обстановки на Украине.
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