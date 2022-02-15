NYT: глава USADA заявил о трех препаратах в допинг-пробе Валиевой 16 февраля 2022 в 03:26 Размер текста - 17 + По словам Трэвиса Тайгарта, обнаруженные вещества в пробе Валиевой снижают утомляемость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине В крови российской фигуристки Камилы Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Об этом заявил исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт газете The New York Times. В статье говорится, что стокгольмская лаборатория, которая проводила исследование образца допинг-пробы Валиевой, нашла доказательства о содержании трех в организме спортсменки. «Это тройное вещество — два из них разрешены, а одно — запрещено», — сказал Трэвис Тайгарт. «Такая комбинация направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — добавил Тайгарт. В статье отмечается, что Валиева внесла обнаруженные гипоксен и L-карнитин в форму допинг-контроля. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме фигуристки обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. 15 февраля Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 82,1 балла. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В крови российской фигуристки Камилы Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Об этом заявил исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт газете The New York Times. В статье говорится, что стокгольмская лаборатория, которая проводила исследование образца допинг-пробы Валиевой, нашла доказательства о содержании трех в организме спортсменки. «Это тройное вещество — два из них разрешены, а одно — запрещено», — сказал Трэвис Тайгарт. «Такая комбинация направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — добавил Тайгарт. В статье отмечается, что Валиева внесла обнаруженные гипоксен и L-карнитин в форму допинг-контроля. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме фигуристки обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. 15 февраля Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 82,1 балла. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям