NYT: глава USADA заявил о трех препаратах в допинг-пробе Валиевой

В крови российской фигуристки Камилы Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Об этом заявил исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт газете The New York Times.
В статье говорится, что стокгольмская лаборатория, которая проводила исследование образца допинг-пробы Валиевой, нашла доказательства о содержании трех в организме спортсменки. «Это тройное вещество — два из них разрешены, а одно — запрещено», — сказал Трэвис Тайгарт.
«Такая комбинация направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — добавил Тайгарт. В статье отмечается, что Валиева внесла обнаруженные гипоксен и L-карнитин в форму допинг-контроля.
В крови российской фигуристки Камилы Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Об этом заявил исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт газете The New York Times. В статье говорится, что стокгольмская лаборатория, которая проводила исследование образца допинг-пробы Валиевой, нашла доказательства о содержании трех в организме спортсменки. «Это тройное вещество — два из них разрешены, а одно — запрещено», — сказал Трэвис Тайгарт. «Такая комбинация направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — добавил Тайгарт. В статье отмечается, что Валиева внесла обнаруженные гипоксен и L-карнитин в форму допинг-контроля. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме фигуристки обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. 15 февраля Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 82,1 балла.