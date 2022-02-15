Трусову и Щербакову вслед за Валиевой срочно проверили на допинг

16 февраля 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Вопросы возникли только к допинг-пробе Камилы Валиевой Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову проверили на допинг после допингового скандала со спортсменкой Камилой Валиевой. Об этом рассказали источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и источник в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). «После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте, к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA. Они взяли анализ мочи и крови», — цитирует РБК источника в ФФККР. Информацию подтвердил источник в РУСАДА. Их анализы оказались чистыми. Российских фигуристок тестировали каждую по три раза. Забор проводили специалисты РУСАДА, они отправили анализы в стокгольмскую лабораторию. Замечание возникло только к пробе Валиевой. Ранее директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт рассказал, что в крови Валиевой нашли комбинацию из трех веществ, два из которых являются разрешенными. Спортсменку допустили к Олимпиаде после допингового скандала. Она была отстранена от выступлений после того, как у нее в крови нашли триметадизин, применяемый для профилактики болезней сердца. Он мог попасть в ее организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщает «Утро.ру». Об этом рассказал журналист USA today Том Шад со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову проверили на допинг после допингового скандала со спортсменкой Камилой Валиевой. Об этом рассказали источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и источник в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). «После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте, к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA. Они взяли анализ мочи и крови», — цитирует РБК источника в ФФККР. Информацию подтвердил источник в РУСАДА. Их анализы оказались чистыми. Российских фигуристок тестировали каждую по три раза. Забор проводили специалисты РУСАДА, они отправили анализы в стокгольмскую лабораторию. Замечание возникло только к пробе Валиевой. Ранее директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт рассказал, что в крови Валиевой нашли комбинацию из трех веществ, два из которых являются разрешенными. Спортсменку допустили к Олимпиаде после допингового скандала. Она была отстранена от выступлений после того, как у нее в крови нашли триметадизин, применяемый для профилактики болезней сердца. Он мог попасть в ее организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщает «Утро.ру». Об этом рассказал журналист USA today Том Шад со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда.