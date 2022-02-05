В России начали проводить клинические испытания вакцины от коронавируса на подростках от 12 до 17 лет. URA.RU приводит главную информацию, которую необходимо знать родителям перед тем, как отправить ребенка прививаться.
- У большинства детей заболевание COVID-19 протекает в легкой форме, с симптомами ОРВИ. Только у 0,07% детей, которые лечатся в стационаре, диагностируют вирусное поражение легких. Однако количество госпитализаций среди детей растет;
- У детей, зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон», не наблюдается каких-либо новых осложнений. При этом дети выздоравливают быстрее взрослых;
- В первую очередь прививки нужно делать детям из групп риска. Это подростки с различными хроническими заболеваниями или с ожирением;
- Подростку можно вакцинироваться, если у него нет обострения хронического заболевания. Также вакцинироваться запрещено, если он болел ОРВИ в течение двух недель до прививки, или недавно сделал прививку от другого инфекционного заболевания;
- Подростков прививают вакциной «Спутник М», разработанной специально для детей. Это аналог «взрослой» вакцины «Спутник V» со сниженной в пять раз дозировкой.
Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса. В России от коронавируса привились уже более 17 тысяч подростков, пишет RT. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что за полгода необходимо вакцинировать не менее 10 миллионов детей.
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