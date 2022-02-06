Гинцбург рассказал о вакцине для детей младше шести лет

06 февраля 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

В России пока не начали прививать детей младше шести лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для вакцинации от коронавируса детей младше шести лет могут применять интраназальный препарат. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1». «Последняя группа населения — это дети с шести месяцев до шести лет. Не исключено, что вакцина для них будет интраназальной. Она не дает абсолютно никаких побочных эффектов — ни покраснения, ни даже легкого поднятия температуры.», — отметил Александр Гинцбург. По его словам, среди детей увеличивается число заболевших COVID-19. В России начали проводить клинические испытания вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Их будут прививать «Спутником М», который сделан на основе российской вакцины «Спутник V». Для детей концентрацию препарата уменьшили. Несовершеннолетних будут прививать с согласия родителей, если они старше 15 лет, то с согласия их самих. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для вакцинации от коронавируса детей младше шести лет могут применять интраназальный препарат. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1». «Последняя группа населения — это дети с шести месяцев до шести лет. Не исключено, что вакцина для них будет интраназальной. Она не дает абсолютно никаких побочных эффектов — ни покраснения, ни даже легкого поднятия температуры.», — отметил Александр Гинцбург. По его словам, среди детей увеличивается число заболевших COVID-19. В России начали проводить клинические испытания вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Их будут прививать «Спутником М», который сделан на основе российской вакцины «Спутник V». Для детей концентрацию препарата уменьшили. Несовершеннолетних будут прививать с согласия родителей, если они старше 15 лет, то с согласия их самих.