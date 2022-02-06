Гинцбург рассказал о вакцине для детей младше шести лет

Для вакцинации от коронавируса детей младше шести лет могут применять интраназальный препарат. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».
«Последняя группа населения — это дети с шести месяцев до шести лет. Не исключено, что вакцина для них будет интраназальной. Она не дает абсолютно никаких побочных эффектов — ни покраснения, ни даже легкого поднятия температуры.», — отметил Александр Гинцбург. По его словам, среди детей увеличивается число заболевших COVID-19.
В России начали проводить клинические испытания вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Их будут прививать «Спутником М», который сделан на основе российской вакцины «Спутник V». Для детей концентрацию препарата уменьшили. Несовершеннолетних будут прививать с согласия родителей, если они старше 15 лет, то с согласия их самих.
Для вакцинации от коронавируса детей младше шести лет могут применять интраназальный препарат. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1». «Последняя группа населения — это дети с шести месяцев до шести лет. Не исключено, что вакцина для них будет интраназальной. Она не дает абсолютно никаких побочных эффектов — ни покраснения, ни даже легкого поднятия температуры.», — отметил Александр Гинцбург. По его словам, среди детей увеличивается число заболевших COVID-19. В России начали проводить клинические испытания вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Их будут прививать «Спутником М», который сделан на основе российской вакцины «Спутник V». Для детей концентрацию препарата уменьшили. Несовершеннолетних будут прививать с согласия родителей, если они старше 15 лет, то с согласия их самих.