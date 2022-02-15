Губернатор ЯНАО определился с кандидатурой своего заместителя

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов определился с назначением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев полноправно вступил в должность. Соответствующий документ подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Очевидно, что Климентьев успешно прошел испытательный срок, отведенный ему Артюховым, и доказал свою эффективность в команде губернатора. Уверенность в профессионализме своего нового зама губернатор продемонстрировал еще до окончания проверочного этапа, когда передал под крыло внутренней политике несколько новых зон ответственности — молодежную политику, туризм и спорт», — делится инсайдер.

Кроме того, Климентьева также остался директором департамента внутренней политики. В зоне его ответственности — региональные СМИ, выборы, общественные организации, межнациональные отношения, кураторство над департаментом КМНС, с прошлого декабря «политический» зам отвечает за работу департаментов молодежной политики и туризма, а также физической культуры и спорта ЯНАО.

Чиновник был назначен на должность в качестве, исполняющего обязанности заместителя губернатора ЯНАО с октября 2021 года. Ранее источники называли Климентьева единственным подходящим кандидатом на управление внутриполитическим блоком региона — никто иной, по их мнению, на Ямале не погружен настолько во все тонкости региональной политики. После избрания в тюменскую думу это должность освободила Ирина Соколова.

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