15 февраля 2022
14 февраля 2022

Губернатор ЯНАО определился с кандидатурой своего заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов определился с назначением Фото:

Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев полноправно вступил в должность. Соответствующий документ подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Очевидно, что Климентьев успешно прошел испытательный срок, отведенный ему Артюховым, и доказал свою эффективность в команде губернатора. Уверенность в профессионализме своего нового зама губернатор продемонстрировал еще до окончания проверочного этапа, когда передал под крыло внутренней политике несколько новых зон ответственности — молодежную политику, туризм и спорт», — делится инсайдер.

Кроме того, Климентьева также остался директором департамента внутренней политики. В зоне его ответственности — региональные СМИ, выборы, общественные организации, межнациональные отношения, кураторство над департаментом КМНС, с прошлого декабря «политический» зам отвечает за работу департаментов молодежной политики и туризма, а также физической культуры и спорта ЯНАО.

Чиновник был назначен на должность в качестве, исполняющего обязанности заместителя губернатора ЯНАО с октября 2021 года. Ранее источники называли Климентьева единственным подходящим кандидатом на управление внутриполитическим блоком региона — никто иной, по их мнению, на Ямале не погружен настолько во все тонкости региональной политики. После избрания в тюменскую думу это должность освободила Ирина Соколова.

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Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев полноправно вступил в должность. Соответствующий документ подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Очевидно, что Климентьев успешно прошел испытательный срок, отведенный ему Артюховым, и доказал свою эффективность в команде губернатора. Уверенность в профессионализме своего нового зама губернатор продемонстрировал еще до окончания проверочного этапа, когда передал под крыло внутренней политике несколько новых зон ответственности — молодежную политику, туризм и спорт», — делится инсайдер. Кроме того, Климентьева также остался директором департамента внутренней политики. В зоне его ответственности — региональные СМИ, выборы, общественные организации, межнациональные отношения, кураторство над департаментом КМНС, с прошлого декабря «политический» зам отвечает за работу департаментов молодежной политики и туризма, а также физической культуры и спорта ЯНАО. Чиновник был назначен на должность в качестве, исполняющего обязанности заместителя губернатора ЯНАО с октября 2021 года. Ранее источники называли Климентьева единственным подходящим кандидатом на управление внутриполитическим блоком региона — никто иной, по их мнению, на Ямале не погружен настолько во все тонкости региональной политики. После избрания в тюменскую думу это должность освободила Ирина Соколова.
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