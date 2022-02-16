В ЛНР украинский снайпер застрелил бойца из Екатеринбурга

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Подготовка снайперов в учебном центре, фсб, маскхалат, спецназ
По предварительной информации, уроженца Екатеринбурга застрелил снайпер (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) снайпер ВСУ застрелил одного из командиров подразделения Народной милиции, приехавшего на Донбасс в качестве добровольца из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов.

«Информация о смерти поступила от человека, находящегося на передовой. Написал, что только что убили одного из командиров подразделений из Екатеринбурга», — рассказал Ефимов. По его данным, боец умер из-за выстрела противника.

Представитель пресс-службы ЛНР в разговоре с URA.RU подтвердил смерть бойца от пули снайпера, но не уточнил, откуда приехал доброволец. По официальной информации, его личность устанавливается.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины официально отказались выполнять Минские соглашения, предполагающие сохранение перемирия на Донбассе. По словам властей страны, переговоры с самопровозглашенными республиками невозможны. В регионе продолжаются локальные военные конфликты.

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На территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) снайпер ВСУ застрелил одного из командиров подразделения Народной милиции, приехавшего на Донбасс в качестве добровольца из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. «Информация о смерти поступила от человека, находящегося на передовой. Написал, что только что убили одного из командиров подразделений из Екатеринбурга», — рассказал Ефимов. По его данным, боец умер из-за выстрела противника. Представитель пресс-службы ЛНР в разговоре с URA.RU подтвердил смерть бойца от пули снайпера, но не уточнил, откуда приехал доброволец. По официальной информации, его личность устанавливается. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины официально отказались выполнять Минские соглашения, предполагающие сохранение перемирия на Донбассе. По словам властей страны, переговоры с самопровозглашенными республиками невозможны. В регионе продолжаются локальные военные конфликты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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