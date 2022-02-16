В ЛНР украинский снайпер застрелил бойца из Екатеринбурга

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) снайпер ВСУ застрелил одного из командиров подразделения Народной милиции, приехавшего на Донбасс в качестве добровольца из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов.
«Информация о смерти поступила от человека, находящегося на передовой. Написал, что только что убили одного из командиров подразделений из Екатеринбурга», — рассказал Ефимов. По его данным, боец умер из-за выстрела противника.
Представитель пресс-службы ЛНР в разговоре с URA.RU подтвердил смерть бойца от пули снайпера, но не уточнил, откуда приехал доброволец. По официальной информации, его личность устанавливается.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины официально отказались выполнять Минские соглашения, предполагающие сохранение перемирия на Донбассе. По словам властей страны, переговоры с самопровозглашенными республиками невозможны. В регионе продолжаются локальные военные конфликты.
На территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) снайпер ВСУ застрелил одного из командиров подразделения Народной милиции, приехавшего на Донбасс в качестве добровольца из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. «Информация о смерти поступила от человека, находящегося на передовой. Написал, что только что убили одного из командиров подразделений из Екатеринбурга», — рассказал Ефимов. По его данным, боец умер из-за выстрела противника. Представитель пресс-службы ЛНР в разговоре с URA.RU подтвердил смерть бойца от пули снайпера, но не уточнил, откуда приехал доброволец. По официальной информации, его личность устанавливается. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины официально отказались выполнять Минские соглашения, предполагающие сохранение перемирия на Донбассе. По словам властей страны, переговоры с самопровозглашенными республиками невозможны. В регионе продолжаются локальные военные конфликты.