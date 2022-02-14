Украина отказалась от Минских соглашений из-за условий России

15 февраля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Украина отказывается выполнять Минские соглашения на условиях России, предполагающие контакты Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства. «Министр [иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба] также обратил внимание Генсекретаря [ООН Антонио Гутерриша] на попытки России манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности. Он подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый „прямой диалог“ между Украиной и [ДНР и ЛНР]», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства. По словам Кулебы, Украина считает Россию одной из сторон внутриукраинского конфликта. «Поэтому Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в Нормандском формате», — подчеркивается в документе. Ранее сообщалось, что на Украине официально отказались выполнять Минские договоренности. Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в срыве переговоров по Украине. Путин заявил, что у Минских соглашений нет аналогов. В МИД РФ заявили, что Украина не выполнила ни один пункт Минских соглашений, пишет RT.