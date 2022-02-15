Власти Кургана отказались решать проблемы местных водителей

О запрете на парковку стало известно в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители мэрии Кургана посоветовали водителям, которые раньше парковались в местах, где по ночам проводят уборку, самим найти новое место для стоянки. Об этом они написали на портале «Обратись». Некоторые курганские водители считают, что такой ответ только усугубляет положение.

«Администрация города Кургана ведет работу по достижению наиболее значимых показателей чистоты. Ваш припаркованный автотранспорт не должен мешать уборке городских улиц, и решать проблему парковки собственник должен самостоятельно», — ответили представители администрации обратившемуся.

В ответе было указано, что машину можно оставить, в том числе, на территории двора и в гараже. Житель Кургана жаловался, что возле его дома ввели запрет на ночную парковку, а альтернативу не предоставили. Некоторые курганские водители, пожелавшие остаться анонимными, объяснили URA.RU, что такой ответ мэрии, по их мнению, усугубляет положение, потому что сложно самостоятельно найти альтернативный вариант. Один из собеседников URA.RU отметил, что тоже обращался из-за запрета парковки в мэрию в конце января, но пока не получил ответ.

Ранее в Кургане водителям с 20:00 до 06:00 запретили парковаться на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах 26 участков улиц. Мэр города Елена Ситникова объяснила, что так машины не будут мешать уборке улиц. Она добавила, что запрет будет действовать круглогодично.

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