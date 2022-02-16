Курс доллара упал ниже 75 рублей после невторжения РФ на Украину

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Курс доллара находится на уровне 74,9 рубля Фото:

Курс доллара упал ниже 75 рублей после того, как Россия на стала вторгаться на Украину. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным Мосбиржи на 10:30 по московскому времени, курс доллара достиг отметки 74,9625 рубля на момент открытия торгов. Евро составляет 85,2575 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль резко подешевел по сравнению с мировыми валютами на фоне заявлений о «вторжении» России на Украину. Доллар 14 февраля был на уровне 78 рублей. Евро тогда вырос до 88,32 рублей.

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Курс доллара упал ниже 75 рублей после того, как Россия на стала вторгаться на Украину. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным Мосбиржи на 10:30 по московскому времени, курс доллара достиг отметки 74,9625 рубля на момент открытия торгов. Евро составляет 85,2575 рубля. Ранее сообщалось, что рубль резко подешевел по сравнению с мировыми валютами на фоне заявлений о «вторжении» России на Украину. Доллар 14 февраля был на уровне 78 рублей. Евро тогда вырос до 88,32 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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