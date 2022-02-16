Курс доллара упал ниже 75 рублей после невторжения РФ на Украину

Курс доллара упал ниже 75 рублей после того, как Россия на стала вторгаться на Украину. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным Мосбиржи на 10:30 по московскому времени, курс доллара достиг отметки 74,9625 рубля на момент открытия торгов. Евро составляет 85,2575 рубля.
Ранее сообщалось, что рубль резко подешевел по сравнению с мировыми валютами на фоне заявлений о «вторжении» России на Украину. Доллар 14 февраля был на уровне 78 рублей. Евро тогда вырос до 88,32 рублей.
Курс доллара упал ниже 75 рублей после того, как Россия на стала вторгаться на Украину. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным Мосбиржи на 10:30 по московскому времени, курс доллара достиг отметки 74,9625 рубля на момент открытия торгов. Евро составляет 85,2575 рубля. Ранее сообщалось, что рубль резко подешевел по сравнению с мировыми валютами на фоне заявлений о «вторжении» России на Украину. Доллар 14 февраля был на уровне 78 рублей. Евро тогда вырос до 88,32 рублей.