15 февраля 2022

Критик Козырев опубликовал кровавый комикс о разделении детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Е1. Екатеринбург, козырев михаил
Козырев нарисовал комикс вместе с дочерью Фото:

Экс-глава «Нашего радио» Михаил Козырев предложил необычное решение разделения досуга детей. Рисунок музыкальный критики опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня разделили детей. Жена забрала Соню гулять. Мы с Лизой стали рисовать комиксы. Это мой», — подписал рисунок Козырев. У продюсера две 10-летние дочки — Соня и Лиза, обе родились 12 сентября. Публикация уже набрала более 2000 лайков.

Комикс вызывал неоднозначное мнение у комментаторов

Одна из пользовательниц в комментариях поинтересовалась у Козырева, начала ли его дочь Лиза уже откладывать карманные деньги на терапевта. «Она копит еще с трех лет, когда я впервые показал им «Кошмар перед Рождеством», — отшутился Козырев. Он занимался русской озвучкой этого фильма Тима Бертона, который рекомендован к просмотру детям старше 6 лет.

Михаил Козырев — журналист, музыкальный критик, продюсер и бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra». В настоящее время ведет авторские программы на телеканале «Дождь». Ранее он стал героем программы Юрия Дудя и эмоционально отреагировал на смерть идеолога общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича.

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Экс-глава «Нашего радио» Михаил Козырев предложил необычное решение разделения досуга детей. Рисунок музыкальный критики опубликовал на своей странице в Фейсбуке. «Сегодня разделили детей. Жена забрала Соню гулять. Мы с Лизой стали рисовать комиксы. Это мой», — подписал рисунок Козырев. У продюсера две 10-летние дочки — Соня и Лиза, обе родились 12 сентября. Публикация уже набрала более 2000 лайков. Одна из пользовательниц в комментариях поинтересовалась у Козырева, начала ли его дочь Лиза уже откладывать карманные деньги на терапевта. «Она копит еще с трех лет, когда я впервые показал им «Кошмар перед Рождеством», — отшутился Козырев. Он занимался русской озвучкой этого фильма Тима Бертона, который рекомендован к просмотру детям старше 6 лет. Михаил Козырев — журналист, музыкальный критик, продюсер и бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra». В настоящее время ведет авторские программы на телеканале «Дождь». Ранее он стал героем программы Юрия Дудя и эмоционально отреагировал на смерть идеолога общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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