Критик Козырев опубликовал кровавый комикс о разделении детей

16 февраля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Козырев нарисовал комикс вместе с дочерью Фото: Размик Закарян © URA.RU Экс-глава «Нашего радио» Михаил Козырев предложил необычное решение разделения досуга детей. Рисунок музыкальный критики опубликовал на своей странице в Фейсбуке . «Сегодня разделили детей. Жена забрала Соню гулять. Мы с Лизой стали рисовать комиксы. Это мой», — подписал рисунок Козырев. У продюсера две 10-летние дочки — Соня и Лиза, обе родились 12 сентября. Публикация уже набрала более 2000 лайков. Комикс вызывал неоднозначное мнение у комментаторов Фейсбук-страница Миша Козырев Одна из пользовательниц в комментариях поинтересовалась у Козырева, начала ли его дочь Лиза уже откладывать карманные деньги на терапевта. «Она копит еще с трех лет, когда я впервые показал им «Кошмар перед Рождеством», — отшутился Козырев. Он занимался русской озвучкой этого фильма Тима Бертона, который рекомендован к просмотру детям старше 6 лет. Михаил Козырев — журналист, музыкальный критик, продюсер и бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra». В настоящее время ведет авторские программы на телеканале «Дождь». Ранее он стал героем программы Юрия Дудя и эмоционально отреагировал на смерть идеолога общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-глава «Нашего радио» Михаил Козырев предложил необычное решение разделения досуга детей. Рисунок музыкальный критики опубликовал на своей странице в Фейсбуке. «Сегодня разделили детей. Жена забрала Соню гулять. Мы с Лизой стали рисовать комиксы. Это мой», — подписал рисунок Козырев. У продюсера две 10-летние дочки — Соня и Лиза, обе родились 12 сентября. Публикация уже набрала более 2000 лайков. Одна из пользовательниц в комментариях поинтересовалась у Козырева, начала ли его дочь Лиза уже откладывать карманные деньги на терапевта. «Она копит еще с трех лет, когда я впервые показал им «Кошмар перед Рождеством», — отшутился Козырев. Он занимался русской озвучкой этого фильма Тима Бертона, который рекомендован к просмотру детям старше 6 лет. Михаил Козырев — журналист, музыкальный критик, продюсер и бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra». В настоящее время ведет авторские программы на телеканале «Дождь». Ранее он стал героем программы Юрия Дудя и эмоционально отреагировал на смерть идеолога общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича.