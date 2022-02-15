По словам Алексея Орлова, новая техника поможет повысить качество уборки снега в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти подтвердили коллегам из Екатеринбурга, что будут софинансировать программу приобретения новой снегоуборочной техники в лизинг. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов во время приемки первой партии машин в ДЭУ Железнодорожного района — четырех бульдозеров, пяти снегопогрузчиков, трех коммунальных комбинированных прицепов для трактора МТЗ и одного грузовика с краном-манипулятором.

«Договоренности, которые есть с губернатором [Евгением Куйвашевым], зафиксированы. Данное мероприятие [лизинг] предусмотрено в областной программе свердловского минтранспорта. Поэтому финансовая нагрузка будет распределена 50 на 50», — сказал Орлов.

Технику распределят между всеми городскими ДЭУ в соответствии с их заявками, уточнил Орлов. Всего в рамках контракта со «СберЛизингом» (сумма — около 750 миллионов рублей) городские власти получат 79 машин. Платить за них будут пять лет.

В конце 2021-го Орлов анонсировал, что область и город разделят обязательства пополам — то есть примерно по 75 миллионов в год. Но в конце января стало известно, что региональные власти не подтвердили, что будут выделять нужную сумму (это URA.RU говорил и вице-губернатор Олег Чемезов). Главы районов Екатеринбурга обеспокоились. Утверждалось, что в связи с новыми обстоятельствами мэрия может забрать у префектов средства из их фондов, которые в свое время начал формировать экс-мэр Александр Высокинский.

По окончании пресс-подхода начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова объяснила главе Железнодорожного района Виталию Першину, что на время бюрократической процедуры по постановке и перемещению средств в рамках областной программы мэрия «как бы позаимствует» средства из фондов префектов — чтобы подтвердить гарантии перед «СберЛизингом». Но произойдет это лишь на бумаге.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов остался доволен качеством прибывших машин… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед приездом на площадку мэра технику протестировал профильный вице-мэр Алексей Бубнов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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