Свердловские власти подтвердили коллегам из Екатеринбурга, что будут софинансировать программу приобретения новой снегоуборочной техники в лизинг. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов во время приемки первой партии машин в ДЭУ Железнодорожного района — четырех бульдозеров, пяти снегопогрузчиков, трех коммунальных комбинированных прицепов для трактора МТЗ и одного грузовика с краном-манипулятором.
«Договоренности, которые есть с губернатором [Евгением Куйвашевым], зафиксированы. Данное мероприятие [лизинг] предусмотрено в областной программе свердловского минтранспорта. Поэтому финансовая нагрузка будет распределена 50 на 50», — сказал Орлов.
Технику распределят между всеми городскими ДЭУ в соответствии с их заявками, уточнил Орлов. Всего в рамках контракта со «СберЛизингом» (сумма — около 750 миллионов рублей) городские власти получат 79 машин. Платить за них будут пять лет.
В конце 2021-го Орлов анонсировал, что область и город разделят обязательства пополам — то есть примерно по 75 миллионов в год. Но в конце января стало известно, что региональные власти не подтвердили, что будут выделять нужную сумму (это URA.RU говорил и вице-губернатор Олег Чемезов). Главы районов Екатеринбурга обеспокоились. Утверждалось, что в связи с новыми обстоятельствами мэрия может забрать у префектов средства из их фондов, которые в свое время начал формировать экс-мэр Александр Высокинский.
По окончании пресс-подхода начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова объяснила главе Железнодорожного района Виталию Першину, что на время бюрократической процедуры по постановке и перемещению средств в рамках областной программы мэрия «как бы позаимствует» средства из фондов префектов — чтобы подтвердить гарантии перед «СберЛизингом». Но произойдет это лишь на бумаге.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов остался доволен качеством прибывших машин…
Свердловские власти подтвердили коллегам из Екатеринбурга, что будут софинансировать программу приобретения новой снегоуборочной техники в лизинг. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов во время приемки первой партии машин в ДЭУ Железнодорожного района — четырех бульдозеров, пяти снегопогрузчиков, трех коммунальных комбинированных прицепов для трактора МТЗ и одного грузовика с краном-манипулятором. «Договоренности, которые есть с губернатором [Евгением Куйвашевым], зафиксированы. Данное мероприятие [лизинг] предусмотрено в областной программе свердловского минтранспорта. Поэтому финансовая нагрузка будет распределена 50 на 50», — сказал Орлов. Технику распределят между всеми городскими ДЭУ в соответствии с их заявками, уточнил Орлов. Всего в рамках контракта со «СберЛизингом» (сумма — около 750 миллионов рублей) городские власти получат 79 машин. Платить за них будут пять лет. В конце 2021-го Орлов анонсировал, что область и город разделят обязательства пополам — то есть примерно по 75 миллионов в год. Но в конце января стало известно, что региональные власти не подтвердили, что будут выделять нужную сумму (это URA.RU говорил и вице-губернатор Олег Чемезов). Главы районов Екатеринбурга обеспокоились. Утверждалось, что в связи с новыми обстоятельствами мэрия может забрать у префектов средства из их фондов, которые в свое время начал формировать экс-мэр Александр Высокинский. По окончании пресс-подхода начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова объяснила главе Железнодорожного района Виталию Першину, что на время бюрократической процедуры по постановке и перемещению средств в рамках областной программы мэрия «как бы позаимствует» средства из фондов префектов — чтобы подтвердить гарантии перед «СберЛизингом». Но произойдет это лишь на бумаге.