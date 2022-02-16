Почетный житель Катайска просит помощи у губернатора Шумкова

Жительница Катайска направила губернатору Вадиму Шумкову письмо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почетный гражданин Катайска Вера Ганина направила губернатору Курганской области Вадиму Шумкову письмо с просьбой о помощи. Она предложила ему приехать в город, чтобы, в том числе, разобраться с перестановками в местной администрации.

«Глава находится в больнице в предынфарктном состоянии [на момент написания обращения], и на его месте может оказаться любой глава, но это не говорит о том, что их надо всех убрать. <…> Ваш приезд в город Катайск помог бы разрешить многие вопросы», — написано в письме, опубликованном в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск».

В письме Ганина защищает главу города Сабиржана Мусалямова, который подал заявление об отставке. По ее словам, глава не мог значительно улучшить положение в городе из-за «нищенского бюджета». Обо всех проблемах он сообщал в администрацию района, но ситуация не изменилась.

Жительница Катайска рассказала URA.RU, что после публикации обращения ей стали поступать угрозы о расправе. В пресс-службе губернатора агентству сообщили, что подготовят ответ по теме.

17 февраля в гордуме Катайска рассмотрят заявление Мусалямова об отставке по собственному желанию. Источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. Ранее местная гордума приняла 28 решений о передаче большинства полномочий мэрии администрации Катайского района. В руководстве городской администрации считают, что передача проведена с нарушениями, и сравнивают ее с «рейдерским захватом».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам