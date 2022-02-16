Депутат Бутина: Украина потеряла суверенитет после Януковича

16 февраля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Мария Бутина уверена, что Виктора Януковича не ждет справедливый суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина потеряла свой суверенитет после государственного переворота в стране и отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Вещи должны называться своими именами. Это был государственный переворот. Он был осуществлен силовыми методами, президент был отстранен незаконным путем и, безусловно, при „содействии“ и участии неких внешних иностранных сил. Результаты мы видим. Украина стала не суверенной страной, а территорией, судьбу которой обсуждают в разных кабинетах третьи лица, в лучшем случае ставя власти в курс принятых решений. Это не суверенитет», — сказала Мария Бутина. Она подчеркнула, что постановление о самоустранении президента Украины незаконно и противоречит конституции страны. «В качестве позитивного я рассматриваю тот факт, что, несмотря на многочисленные протесты Рады, дело Януковича дошло до суда. Тем не менее я полагаю, что шансов выиграть суд у него, конечно же, нет. Потому что это автоматически означало бы признание незаконности текущей власти, признание преступных действий в рамках Майдана и иностранного вмешательства. Это все, как карточный домик. Нет, я не жду от украинского суда справедливого решения», — уточнила депутат. Верховная Рада 22 февраля 2014 года приняла постановление О «самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов». В ноябре прошлого года Янукович оспорил в суде постановление об отстранении его от власти. Иск был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 6 декабря. Назначенное на 16 февраля заседание было перенесено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина потеряла свой суверенитет после государственного переворота в стране и отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Вещи должны называться своими именами. Это был государственный переворот. Он был осуществлен силовыми методами, президент был отстранен незаконным путем и, безусловно, при „содействии“ и участии неких внешних иностранных сил. Результаты мы видим. Украина стала не суверенной страной, а территорией, судьбу которой обсуждают в разных кабинетах третьи лица, в лучшем случае ставя власти в курс принятых решений. Это не суверенитет», — сказала Мария Бутина. Она подчеркнула, что постановление о самоустранении президента Украины незаконно и противоречит конституции страны. «В качестве позитивного я рассматриваю тот факт, что, несмотря на многочисленные протесты Рады, дело Януковича дошло до суда. Тем не менее я полагаю, что шансов выиграть суд у него, конечно же, нет. Потому что это автоматически означало бы признание незаконности текущей власти, признание преступных действий в рамках Майдана и иностранного вмешательства. Это все, как карточный домик. Нет, я не жду от украинского суда справедливого решения», — уточнила депутат. Верховная Рада 22 февраля 2014 года приняла постановление О «самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов». В ноябре прошлого года Янукович оспорил в суде постановление об отстранении его от власти. Иск был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 6 декабря. Назначенное на 16 февраля заседание было перенесено.