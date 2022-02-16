Митрополит осудил Ельцин Центр после скандала с картиной

Митрополит обвинил Ельцин Центр за то, что он портит репутацию города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский Евгений осудил Ельцин Центр за безалаберность. Об он написал в своем telegram-канале.

«Страховщикам, в свою очередь, в следующий раз стоит подумать — работать ли с ненадежным партнером, который, не будучи настоящим музейным пространством, не может обеспечить сохранность шедевров живописи. Ведь могли пострадать и другие полотна, в том числе — настоящий Малевич!» — говорится в сообщения представителя церкви.

Митрополит подчеркнул, что непрофессионализм Ельцин Центра наносит ущерб всему городу и выставляет Екатеринбург как центр странных скандалов. При этом митрополит поддержал за благосклонность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который заступился за охранника.

«Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн — истинно христианская позиция главы региона. Понятно, что возмещение ущерба возьмет на себя не охранник, а страховая компания», — выразил свою позицию митрополит.

Инцидент с картиной ученицы Малевича Анны Лепорской произошел в январе этого года. Тогда в галерее заметили, что на картине появились нарисованные ручкой глаза. Позже стало известно, что глаза пририсовал охранник галереи, который является ветераном Афганистана и Чечни.

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