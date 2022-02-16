Алексей Орлов откроет общественный штаб ЕР в конце февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У главы Екатеринбурга Алексея Орлова появится второй кабинет — в здании на улице Пушкина, 16, где располагается МБУ «Институт муниципального управления», сообщили источники URA.RU в городской власти. По словам собеседников агентства, это будет приемная Орлова как заместителя секретаря свердловского отделения «Единой России».

«Задумывается некий общественный штаб партии, куда, видимо, будут приходить горожане, где будут проводиться совещания районных отделений „Единой России“», — поделился собеседник агентства. По его словам, штаб откроется 25 февраля (это предварительная дата).

Еще один источник вспомнил, что раньше, во времена старой городской команды экс-вице-мэра Владимира Тунгусова, в этих помещениях «Института» проходили различные предвыборные штабы. Перенесет ли туда Орлов заседания штабов по довыборам в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому и Ленинскому округам, которые намечены на 27 марта, пока неизвестно.

Орлов стал заместителем секретаря свердловского отделения ЕР Евгения Куйвашева 22 января. В этом статусе он отвечает за работу партии на территории Екатеринбурга. Перед назначением Орлов провел ряд перестановок в местных ячейках «Единой России». А в начале февраля назначил своим советником по организации работы партии Вадима Чернопенева, прежде трудившегося его пресс-секретарем. По предположению одного из источников, у Чернопенева на улице Пушкина, 16 также будет рабочее место. Новый пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов сказал URA.RU, что пока ничего не знает об этом.

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