Олимпиада в Пекине: итоги дня и медали 16 февраля. Российские хоккеисты выходят в полуфинал

16 февраля 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

В четвертьфинале российские хоккеисты обыграли сборную Дании и смогли выйти в полуфинал турнира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В Пекине (Китай) завершился двенадцатый день зимней Олимпиады. Российские хоккеисты вышли в полуфинал Игр-2022, обыграв в четвертьфинале Данию со счетом 3:1. Сборная Олимпийского комитета РФ завоевали бронзовые медали в мужском и женском командном спринте. В допинговый скандал попала сборная Украины — лыжница Валентина Каминская была отстранена от соревнований из-за положительного теста на запрещенные препараты. Медальный зачет Сборная Олимпийского комитета РФ по-прежнему занимает девятую строчку медального зачета. В копилке у российских спортсменов 24 медали, из которых только четыре золотые. Ближайший соперник сборной ОКР — команда Швейцарии. У нее пять золотых медалей. Норвегия — 28 медалей (13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых) Германия — 20 медалей (10 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых) США — 19 медалей (8 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых) Китай — 13 медалей (7 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых) Австрия — 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых) Нидерланды — 14 медалей (6 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых) Швеция — 14 медалей (6 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых) Швейцария — 10 медалей (5 золотых, 5 бронзовых) ОКР — 24 медали (4 золотых, 8 серебряных, 12 бронзовых) Соревнования за день Биатлон. Женщины. Эстафета Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. За сборную ОКР выступили Ирина Казакевич и Светлана Миронова (представляют Свердловскую область), а также Кристина Резцова (жительница ХМАО) и Ульяна Нагматуллина. Они отстали от лидера гонки — Швеции — всего на 12 секунд. Бронзу получила сборная Германии. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт Лыжницы из сборной ОКР Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзу в командном спринте Олимпиады в Пекине. Их обошли спортсменки из Германии и Швеции. Российские спортсменки отстали от немок на 71 секунду. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт Российский лыжник Александр Большунов взял свою четвертую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Вместе с Александром Терентьевым он завоевал бронзу в командном спринте. Первое место получила Норвегия. Серебро досталось спортсменам из Финляндии. Хоккей. Плей-офф. Четвертьфинал Сборная ОКР по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине, обыграв Данию со счетом 3:1. За выход в финал российские спортсмены поборются с командой Словакии. Ранее по буллитам она обыграла сборную США со счетом 3:2. Фристайл. Мужчины. Акробатика Российский спортсмен Илья Буров занял третье место на соревнованиях по лыжной акробатике на Играх-2022. За свой прыжок в финале он получил 114,53 балла. Золото взял китайский спортсмен Ци Гуанпу. Он набрал 129 баллов. Второе место занял украинец Александр Абраменко. Он принес своей сборной первую медаль на Олимпиаде, набрав 116,5 балла. Скандалы на Олимпиаде в Пекине Допинг-скандал с участием Камилы Валиевой Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что результат российской фигуристки Камилы Валиевой будет засчитан как предварительный, если она войдет в тройку призеров. Медали будут распределяться 17 февраля по итогам произвольной программы. Адамс предположил, что результаты командного турнира по фигурному катанию, где победили российские спортсмены, также будут признаны предварительными. Отстранение украинской лыжницы Спортсменку из сборной Украины Валентину Каминскую отстранили от участия в зимней Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы. В организме лыжницы обнаружили два запрещенных препарата: анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Пекине (Китай) завершился двенадцатый день зимней Олимпиады. Российские хоккеисты вышли в полуфинал Игр-2022, обыграв в четвертьфинале Данию со счетом 3:1. Сборная Олимпийского комитета РФ завоевали бронзовые медали в мужском и женском командном спринте. В допинговый скандал попала сборная Украины — лыжница Валентина Каминская была отстранена от соревнований из-за положительного теста на запрещенные препараты. Медальный зачет Сборная Олимпийского комитета РФ по-прежнему занимает девятую строчку медального зачета. В копилке у российских спортсменов 24 медали, из которых только четыре золотые. Ближайший соперник сборной ОКР — команда Швейцарии. У нее пять золотых медалей. Соревнования за день Биатлон. Женщины. Эстафета Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. За сборную ОКР выступили Ирина Казакевич и Светлана Миронова (представляют Свердловскую область), а также Кристина Резцова (жительница ХМАО) и Ульяна Нагматуллина. Они отстали от лидера гонки — Швеции — всего на 12 секунд. Бронзу получила сборная Германии. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт Лыжницы из сборной ОКР Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзу в командном спринте Олимпиады в Пекине. Их обошли спортсменки из Германии и Швеции. Российские спортсменки отстали от немок на 71 секунду. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт Российский лыжник Александр Большунов взял свою четвертую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Вместе с Александром Терентьевым он завоевал бронзу в командном спринте. Первое место получила Норвегия. Серебро досталось спортсменам из Финляндии. Хоккей. Плей-офф. Четвертьфинал Сборная ОКР по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине, обыграв Данию со счетом 3:1. За выход в финал российские спортсмены поборются с командой Словакии. Ранее по буллитам она обыграла сборную США со счетом 3:2. Фристайл. Мужчины. Акробатика Российский спортсмен Илья Буров занял третье место на соревнованиях по лыжной акробатике на Играх-2022. За свой прыжок в финале он получил 114,53 балла. Золото взял китайский спортсмен Ци Гуанпу. Он набрал 129 баллов. Второе место занял украинец Александр Абраменко. Он принес своей сборной первую медаль на Олимпиаде, набрав 116,5 балла. Скандалы на Олимпиаде в Пекине Допинг-скандал с участием Камилы Валиевой Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что результат российской фигуристки Камилы Валиевой будет засчитан как предварительный, если она войдет в тройку призеров. Медали будут распределяться 17 февраля по итогам произвольной программы. Адамс предположил, что результаты командного турнира по фигурному катанию, где победили российские спортсмены, также будут признаны предварительными. Отстранение украинской лыжницы Спортсменку из сборной Украины Валентину Каминскую отстранили от участия в зимней Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы. В организме лыжницы обнаружили два запрещенных препарата: анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. Тест Каминская сдала 10 февраля в Пекине.