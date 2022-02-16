Большунов и Терентьев завоевали «бронзу» в командном спринте

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине. Они уступили спортсменам из Финляндии и Норвегии. Для Большунова это уже четвертая медаль на Играх-2022.
«Александр Большунов и Александр Терентьев выигрывают бронзовую медаль в командном спринте! К сожалению, на финише Норвегии и Финляндии мы сегодня уступили», — передает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.
Для Терентьева это уже вторая «бронза» в спринте на Олимпиаде в Пекине. Для Большунова, ранее представлявшего Тюменскую область, это четвертая награда. Он принес сборной Олимпийского комитета России первую золотую медаль. После Большунов взял «серебро» в классическом спринте в 15 километров, уступив финскому спортсмену Иво Нисканену. Еще одно «золото» он получил в составе лыжной команды на эстафете.
Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева также получили «бронзу» в командном спринте. Золотая медаль досталась Германии, а серебряная — Швеции.
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине. Они уступили спортсменам из Финляндии и Норвегии. Для Большунова это уже четвертая медаль на Играх-2022. «Александр Большунов и Александр Терентьев выигрывают бронзовую медаль в командном спринте! К сожалению, на финише Норвегии и Финляндии мы сегодня уступили», — передает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. Для Терентьева это уже вторая «бронза» в спринте на Олимпиаде в Пекине. Для Большунова, ранее представлявшего Тюменскую область, это четвертая награда. Он принес сборной Олимпийского комитета России первую золотую медаль. После Большунов взял «серебро» в классическом спринте в 15 километров, уступив финскому спортсмену Иво Нисканену. Еще одно «золото» он получил в составе лыжной команды на эстафете. Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева также получили «бронзу» в командном спринте. Золотая медаль досталась Германии, а серебряная — Швеции.