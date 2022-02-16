Большунов и Терентьев завоевали «бронзу» в командном спринте

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Российские лыжники уступили финнам и норвежцам Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине. Они уступили спортсменам из Финляндии и Норвегии. Для Большунова это уже четвертая медаль на Играх-2022.

«Александр Большунов и Александр Терентьев выигрывают бронзовую медаль в командном спринте! К сожалению, на финише Норвегии и Финляндии мы сегодня уступили», — передает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

Для Терентьева это уже вторая «бронза» в спринте на Олимпиаде в Пекине. Для Большунова, ранее представлявшего Тюменскую область, это четвертая награда. Он принес сборной Олимпийского комитета России первую золотую медаль. После Большунов взял «серебро» в классическом спринте в 15 километров, уступив финскому спортсмену Иво Нисканену. Еще одно «золото» он получил в составе лыжной команды на эстафете.

Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева также получили «бронзу» в командном спринте. Золотая медаль досталась Германии, а серебряная — Швеции.

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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине. Они уступили спортсменам из Финляндии и Норвегии. Для Большунова это уже четвертая медаль на Играх-2022. «Александр Большунов и Александр Терентьев выигрывают бронзовую медаль в командном спринте! К сожалению, на финише Норвегии и Финляндии мы сегодня уступили», — передает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. Для Терентьева это уже вторая «бронза» в спринте на Олимпиаде в Пекине. Для Большунова, ранее представлявшего Тюменскую область, это четвертая награда. Он принес сборной Олимпийского комитета России первую золотую медаль. После Большунов взял «серебро» в классическом спринте в 15 километров, уступив финскому спортсмену Иво Нисканену. Еще одно «золото» он получил в составе лыжной команды на эстафете. Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева также получили «бронзу» в командном спринте. Золотая медаль досталась Германии, а серебряная — Швеции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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