15 февраля 2022

МОК отказался считать Валиеву чемпионкой в случае победы

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Пресс-конференция по эстафете паралимпийского огня. Екатеринбург, медали, золотые медали, чемпионат россии
Результаты в случае завоевания медали Валиевой будут считаться предварительными Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) будет считать результаты женских соревнований по фигурному катанию предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева, которая сдала в декабре положительную допинг-пробу, войдет в тройку призеров. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель МОК Марк Адамс.

«Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — заявил Марк Адамс. Трансляцию вел youtube-канал МОК.

Медали в женском фигурном катании распределятся по итогам произвольной программы 17 февраля. После короткой Валиева идет на первом месте. Ранее спортивный арбитраж разрешил фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине, несмотря на найденный в декабре запрещенный препарат триметазидин. В олимпийском комитете считают, что он мог попасть в ее организм случайно.

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Международный олимпийский комитет (МОК) будет считать результаты женских соревнований по фигурному катанию предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева, которая сдала в декабре положительную допинг-пробу, войдет в тройку призеров. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель МОК Марк Адамс. «Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — заявил Марк Адамс. Трансляцию вел youtube-канал МОК. Медали в женском фигурном катании распределятся по итогам произвольной программы 17 февраля. После короткой Валиева идет на первом месте. Ранее спортивный арбитраж разрешил фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине, несмотря на найденный в декабре запрещенный препарат триметазидин. В олимпийском комитете считают, что он мог попасть в ее организм случайно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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