МОК отказался считать Валиеву чемпионкой в случае победы 16 февраля 2022 в 08:42 Размер текста - 17 + Результаты в случае завоевания медали Валиевой будут считаться предварительными Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Международный олимпийский комитет (МОК) будет считать результаты женских соревнований по фигурному катанию предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева, которая сдала в декабре положительную допинг-пробу, войдет в тройку призеров. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель МОК Марк Адамс. «Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — заявил Марк Адамс. Трансляцию вел youtube-канал МОК. Медали в женском фигурном катании распределятся по итогам произвольной программы 17 февраля. После короткой Валиева идет на первом месте. Ранее спортивный арбитраж разрешил фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине, несмотря на найденный в декабре запрещенный препарат триметазидин. В олимпийском комитете считают, что он мог попасть в ее организм случайно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Международный олимпийский комитет (МОК) будет считать результаты женских соревнований по фигурному катанию предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева, которая сдала в декабре положительную допинг-пробу, войдет в тройку призеров. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель МОК Марк Адамс. «Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — заявил Марк Адамс. Трансляцию вел youtube-канал МОК. Медали в женском фигурном катании распределятся по итогам произвольной программы 17 февраля. После короткой Валиева идет на первом месте. Ранее спортивный арбитраж разрешил фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине, несмотря на найденный в декабре запрещенный препарат триметазидин. В олимпийском комитете считают, что он мог попасть в ее организм случайно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям