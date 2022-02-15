МОК отказался считать Валиеву чемпионкой в случае победы

Международный олимпийский комитет (МОК) будет считать результаты женских соревнований по фигурному катанию предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева, которая сдала в декабре положительную допинг-пробу, войдет в тройку призеров. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель МОК Марк Адамс.
«Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — заявил Марк Адамс. Трансляцию вел youtube-канал МОК.
Медали в женском фигурном катании распределятся по итогам произвольной программы 17 февраля. После короткой Валиева идет на первом месте. Ранее спортивный арбитраж разрешил фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине, несмотря на найденный в декабре запрещенный препарат триметазидин. В олимпийском комитете считают, что он мог попасть в ее организм случайно.
Международный олимпийский комитет (МОК) будет считать результаты женских соревнований по фигурному катанию предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева, которая сдала в декабре положительную допинг-пробу, войдет в тройку призеров. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель МОК Марк Адамс. «Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание. Предполагаю, что-то же самое относится и к результатам командного турнира», — заявил Марк Адамс. Трансляцию вел youtube-канал МОК. Медали в женском фигурном катании распределятся по итогам произвольной программы 17 февраля. После короткой Валиева идет на первом месте. Ранее спортивный арбитраж разрешил фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине, несмотря на найденный в декабре запрещенный препарат триметазидин. В олимпийском комитете считают, что он мог попасть в ее организм случайно.