Силуанов: пик инфляции в России пройден

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, силуанов антон, портрет
К концу 2022 года Россия сможет решить инфляционные проблемы, заявил Антон Силуанов Фото:

Россия прошла пик инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума. По его словам, в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями».

«Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом прошли это», — цитирует Антона Силуанова РБК.

По его словам, желание властей РФ поддержать граждан и экономику в условиях ограничений стало причиной инфляции. Силуанов сообщил, что спрос был «накачан», но предложение товаров и услуг при этом не увеличилось. В результате произошел рост цен.

Силуанов заявил, что в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями». По его мнению, к концу года страна уже сможет решить инфляционные проблемы.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция составит чуть больше 8%. Это в два раза выше ожидаемых 4%. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Набиуллина заявила, что Центробанк РФ будет вести жесткую денежно-кредитную политику для снижения темпов роста цен. По прогнозам главы регулятора, по итогам 2022 года инфляция снизится до 4-4,5%.

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Россия прошла пик инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума. По его словам, в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями». «Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом прошли это», — цитирует Антона Силуанова РБК. По его словам, желание властей РФ поддержать граждан и экономику в условиях ограничений стало причиной инфляции. Силуанов сообщил, что спрос был «накачан», но предложение товаров и услуг при этом не увеличилось. В результате произошел рост цен. Силуанов заявил, что в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями». По его мнению, к концу года страна уже сможет решить инфляционные проблемы. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция составит чуть больше 8%. Это в два раза выше ожидаемых 4%. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Набиуллина заявила, что Центробанк РФ будет вести жесткую денежно-кредитную политику для снижения темпов роста цен. По прогнозам главы регулятора, по итогам 2022 года инфляция снизится до 4-4,5%.
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