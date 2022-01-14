Силуанов: пик инфляции в России пройден

14 января 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

К концу 2022 года Россия сможет решить инфляционные проблемы, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия прошла пик инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума. По его словам, в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями». «Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом прошли это», — цитирует Антона Силуанова РБК. По его словам, желание властей РФ поддержать граждан и экономику в условиях ограничений стало причиной инфляции. Силуанов сообщил, что спрос был «накачан», но предложение товаров и услуг при этом не увеличилось. В результате произошел рост цен. Силуанов заявил, что в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями». По его мнению, к концу года страна уже сможет решить инфляционные проблемы. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция составит чуть больше 8%. Это в два раза выше ожидаемых 4%. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Набиуллина заявила, что Центробанк РФ будет вести жесткую денежно-кредитную политику для снижения темпов роста цен. По прогнозам главы регулятора, по итогам 2022 года инфляция снизится до 4-4,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия прошла пик инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума. По его словам, в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями». «Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом прошли это», — цитирует Антона Силуанова РБК. По его словам, желание властей РФ поддержать граждан и экономику в условиях ограничений стало причиной инфляции. Силуанов сообщил, что спрос был «накачан», но предложение товаров и услуг при этом не увеличилось. В результате произошел рост цен. Силуанов заявил, что в 2022 году бюджетная политика РФ приведена в соответствие с «нормальными уровнями». По его мнению, к концу года страна уже сможет решить инфляционные проблемы. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция составит чуть больше 8%. Это в два раза выше ожидаемых 4%. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Набиуллина заявила, что Центробанк РФ будет вести жесткую денежно-кредитную политику для снижения темпов роста цен. По прогнозам главы регулятора, по итогам 2022 года инфляция снизится до 4-4,5%.