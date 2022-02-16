В Тюмени снесут дом, на который Путину пожаловались дети

Аварийный дом на Маркса расселят и снесут (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дом на Карла Маркса,121 в Тюмени признали аварийным и подлежащим сносу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее в социальных сетях выложили ролик, где дети просили президента России Владимира Путина помочь им покинуть аварийный дом.

«Дом по улице Карла Маркса, 121, признан аварийным и подлежащим сносу. Единогласное решение об этом было принято членами межведомственной комиссии», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Ранее агентство писало, что жильцы дома записали обращение к президенту России Владимиру Путину. На видео в основном присутствовали дети. Они показывали главе государства состояние своего жилья и просили помочь получить новое. Проверку по этому поводу начали следственные органы под надзором главы СК РФ Александра Бастрыкина.

При этом сам дом имел статус аварийного, но подлежащего реконструкции, что не предусматривало расселения. В момент выхода видео, по словам мэрии и управляющей компании, специализированная организация уже вела обследование здания на предмет смены его статуса.

«Собственники должны были провести мероприятия, направленные на восстановление конструктивных элементов здания. Поскольку этого не происходило, в прошлом году УК «Легион» заказала дополнительное обследование здания. Специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии, — сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на замглавы администрации Семена Тегенцева.

Теперь, когда решение о сносе дома принято, последует ряд юридических процедур. Затем здание внесут в программу по расселению. Сроки, в которые жильцам должны будут предоставить новое жилье, пока неизвестны.

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