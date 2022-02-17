ХМАО и ЯНАО вошли в пятерку лучших налогоплательщиков России

17 февраля 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов по уплате налогов и сборов Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямало-Ненецкий и Занты-Мансийский автономные округа вошли в пятерку лидирующих регионов по уплате налогов и сборов за 2021 год. Об этом говорят результаты с анализа международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «В 2021 году 47,6% всех налогов, поступивших в бюджетную систему России, были собраны на территории пяти регионов. В Ямало-Ненецком автономном округе (6,7%)», — говорится в исследовании. По данным аналитиков, всего в России за прошедший год было собрано 28,53 триллиона рублей налогов и сборов, это на 35,8% больше, чем в 2020 году. В федеральный бюджет из этой суммы поступило 15,88 триллиона рублей. Лидирующими регионами 2021 года стали: Москва — 16,8%, Ханты-Мансийский АО — 14,4%, Санкт-Петербург — 5% и Московская область — 4,8%. Отмечается, что наибольшие сборы обеспечил налог на добычу полезных ископаемых, так в федеральный бюджет поступило 7,24 триллиона рублей, а 98 миллиардов направлено в бюджеты регионов. Во второй пятерке лидеров по налоговым отчислениям — Татарстан (3,9%), Самарская область (2,9%), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%). «Ямало-Ненецкий автономный округ собрал налоговых сборов на 1,91 триллиона рублей. Из них 295 миллиардов рублей ушло в региональный бюджет и 1,62 триллиона — в федеральный», — отмечается в документе. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО несмотря на пандемию собрали налогов на 161 млрд рублей. Тогда за девять месяцев 2021 года в региональный бюджет поступило 161,3 млрд рублей, что на 23% было выше аналогичного периода 2020 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ямало-Ненецкий и Занты-Мансийский автономные округа вошли в пятерку лидирующих регионов по уплате налогов и сборов за 2021 год. Об этом говорят результаты с анализа международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «В 2021 году 47,6% всех налогов, поступивших в бюджетную систему России, были собраны на территории пяти регионов. В Ямало-Ненецком автономном округе (6,7%)», — говорится в исследовании. По данным аналитиков, всего в России за прошедший год было собрано 28,53 триллиона рублей налогов и сборов, это на 35,8% больше, чем в 2020 году. В федеральный бюджет из этой суммы поступило 15,88 триллиона рублей. Лидирующими регионами 2021 года стали: Москва — 16,8%, Ханты-Мансийский АО — 14,4%, Санкт-Петербург — 5% и Московская область — 4,8%. Отмечается, что наибольшие сборы обеспечил налог на добычу полезных ископаемых, так в федеральный бюджет поступило 7,24 триллиона рублей, а 98 миллиардов направлено в бюджеты регионов. Во второй пятерке лидеров по налоговым отчислениям — Татарстан (3,9%), Самарская область (2,9%), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%). «Ямало-Ненецкий автономный округ собрал налоговых сборов на 1,91 триллиона рублей. Из них 295 миллиардов рублей ушло в региональный бюджет и 1,62 триллиона — в федеральный», — отмечается в документе. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО несмотря на пандемию собрали налогов на 161 млрд рублей. Тогда за девять месяцев 2021 года в региональный бюджет поступило 161,3 млрд рублей, что на 23% было выше аналогичного периода 2020 года.