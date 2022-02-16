16 февраля 2022
15 февраля 2022

Челябинские мэры хотят наложить вето на закон о бродячих собаках

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Питомник Лунёвой. Сургут, бездомные животные, бродячая собака
Проблема безнадзорных животных присутствует в каждом муниципалитете региона Фото:

Главы районов и городов Челябинской области хотят поменять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето. Как сообщил URA.RU руководитель Совета муниципальных образований региона, глава Саткинского района Александр Глазков, поводом для этого стало нападение стаи собак на девочку в Коркино.

«Мы собираем такие предложения на эту тему, чтобы внести их Госдуму. В каждом муниципалитете существует подобная проблема. Ее надо решать кардинально», — сообщил URA.RU Глазков, отметив, что заседание совета должно состоятся в первой половине марта.

Согласно закону, бродячих животных необходимо ловить, стерилизовать, чипировать и отпускать. Собака, которая нанесла увечья девочке в Коркино была чипирована. По словам главы Коркинского района Натальи Лощининой, после случившегося ей начали звонить коллеги и предлагать вынести вопрос на обсуждение Совета муниципальных образований.

17 февраля в Коркино прошло экстренное совещание с участием представителей СКР, прокуратуры, ОВД, глав поселений. В этот же день районное собрание депутатов собралось на внеочередную сессию, чтобы подготовить обращение к федеральным органам власти, с просьбой поменять закон о бродячих животных. Ранее один из авторов законопроекта, челябинский депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил повысить штрафы для чиновников, нарушающих законодательство.

Собаки напали на девочку 16 февраля рядом с домом. Отбить ребенка от животных помогла соседка. У школьницы диагностированы раны лица, скальпирование головы и поражения ног. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Девочку в тяжелом состоянии увезли в Челябинск. В областной детской больнице ей пришили волосы и ввели в искусственную комму. Пострадавшей предстоит еще ряд операций.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главы районов и городов Челябинской области хотят поменять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето. Как сообщил URA.RU руководитель Совета муниципальных образований региона, глава Саткинского района Александр Глазков, поводом для этого стало нападение стаи собак на девочку в Коркино. «Мы собираем такие предложения на эту тему, чтобы внести их Госдуму. В каждом муниципалитете существует подобная проблема. Ее надо решать кардинально», — сообщил URA.RU Глазков, отметив, что заседание совета должно состоятся в первой половине марта. Согласно закону, бродячих животных необходимо ловить, стерилизовать, чипировать и отпускать. Собака, которая нанесла увечья девочке в Коркино была чипирована. По словам главы Коркинского района Натальи Лощининой, после случившегося ей начали звонить коллеги и предлагать вынести вопрос на обсуждение Совета муниципальных образований. 17 февраля в Коркино прошло экстренное совещание с участием представителей СКР, прокуратуры, ОВД, глав поселений. В этот же день районное собрание депутатов собралось на внеочередную сессию, чтобы подготовить обращение к федеральным органам власти, с просьбой поменять закон о бродячих животных. Ранее один из авторов законопроекта, челябинский депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил повысить штрафы для чиновников, нарушающих законодательство. Собаки напали на девочку 16 февраля рядом с домом. Отбить ребенка от животных помогла соседка. У школьницы диагностированы раны лица, скальпирование головы и поражения ног. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Девочку в тяжелом состоянии увезли в Челябинск. В областной детской больнице ей пришили волосы и ввели в искусственную комму. Пострадавшей предстоит еще ряд операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...