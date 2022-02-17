В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве неоднократно предлагали встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинское правительство никогда не уточняло цель встречи.

«Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского. Но никогда не говорил, зачем именно», — передает ТАСС слова Пескова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Путину и Зеленскому провести переговоры в его стране.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве неоднократно предлагали встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинское правительство никогда не уточняло цель встречи. «Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского. Но никогда не говорил, зачем именно», — передает ТАСС слова Пескова. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Путину и Зеленскому провести переговоры в его стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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