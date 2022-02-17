В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве неоднократно предлагали встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинское правительство никогда не уточняло цель встречи.

«Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского. Но никогда не говорил, зачем именно», — передает ТАСС слова Пескова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Путину и Зеленскому провести переговоры в его стране.