В Курганской области продлили дистанционное обучение

В курганских школах продлили дистанционный режим работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение для школьников Курганской области продлено до 28 февраля. Исключение составляют малокомплектные школы, где дистанционное обучение не вводилось. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

«Региональным оперативным штабом по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции принято решение продлить дистанционное обучение до 28 февраля. При этом в малокомплектных школах, где учатся менее 200 детей, занятия продолжатся в очном режиме», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для студентов и колледжей продлен смешанный режим обучения: теоретические занятия — удаленно, практика — в очном формате. Формат обучения в вузах ректора принимают самостоятельно.

В рамках дополнительного образования занятия будут проходить в онлайн-формате. Детские сады продолжат работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемиологических требований. «Призываю всех соблюдать нормы, установленные Роспотребнадзором в период пандемии, и напоминаю, что рейды по выполнению требований и рекомендаций регионального оперштаба образовательными организациями будут продолжены», — заявил директор департамента образования Андрей Кочеров.

Школы Курганской области, где учатся менее 200 человек, перешли на дистанционный формат обучения с 4 февраля из-за ухудшения эпидобстановки. После этого один из школьников написал губернатору Вадиму Шумкову в Instagram: «Брат, спасибо за карантин».

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