Пермское УФАС отказалось ставить точку в истории с ТЦ «Эспланада»

17 февраля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

УФАС изучает полученную документацию Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском УФАС URA.RU сообщили, что они не подтверждают информацию издания «Ъ-Прикамье» о том, что УФАС якобы планирует отклонить жалобу градозащитника Дениса Галицкого на название нового торгового центра. Активист в конце 2021 года обратился в УФАС с просьбой разобраться со странным названием МФЦ «iMAll Эспланада». «Пермское УФАС не подтверждает информацию издания „Коммерсантъ-Прикамье“. Заявление подано с жалобой на нарушение законодательства о рекламе, а не о недобросовестной конкуренции — наличие конкурентных отношений между МФЦ и торговым центром, рынки, на которых они работают, не имеют значения в рамках рассмотрения заявления. Окончательное решение не принято, мы изучаем полученную документацию», — сообщили URA.RU в Пермском УФАС. Ранее URA.RU передало сообщение «Ъ-Прикамье» о том, что УФАС планирует отклонить жалобу Галицкого по причине того, что многофункциональные центры и «Эспланада» не являются конкурентами на одном товарном рынке. Поэтому использование сочетания букв «МФЦ» в данном случае не является нарушением. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском УФАС URA.RU сообщили, что они не подтверждают информацию издания «Ъ-Прикамье» о том, что УФАС якобы планирует отклонить жалобу градозащитника Дениса Галицкого на название нового торгового центра. Активист в конце 2021 года обратился в УФАС с просьбой разобраться со странным названием МФЦ «iMAll Эспланада». «Пермское УФАС не подтверждает информацию издания „Коммерсантъ-Прикамье“. Заявление подано с жалобой на нарушение законодательства о рекламе, а не о недобросовестной конкуренции — наличие конкурентных отношений между МФЦ и торговым центром, рынки, на которых они работают, не имеют значения в рамках рассмотрения заявления. Окончательное решение не принято, мы изучаем полученную документацию», — сообщили URA.RU в Пермском УФАС. Ранее URA.RU передало сообщение «Ъ-Прикамье» о том, что УФАС планирует отклонить жалобу Галицкого по причине того, что многофункциональные центры и «Эспланада» не являются конкурентами на одном товарном рынке. Поэтому использование сочетания букв «МФЦ» в данном случае не является нарушением.