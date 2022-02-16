Антимонопольщики заступились за новый ТЦ в Перми

Сейчас торговый центр жители называют просто «iMALL» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермские антимонопольщики не собираются удовлетворять жалобу градозащитника Дениса Галицкого на название МФЦ «iMAll Эспланада», которая поступила в управление в конце 2021 года. Ее суть заключалась в том, что пермяки могут спутать название торгового центра и название центра по оказанию муниципальных и государственных услуг.

«Использование аббревиатуры „МФЦ“ не подлежит правовой охране. Кроме того, многофункциональные центры и „Эспланада“ не являются конкурентами на одном товарном рынке. Первые оказывают государственные услуги, другой объект занимается торговлей. Поэтому использование сочетания букв „МФЦ“ в данном случае не является нарушением», — приводит слова собеседника в УФАС «Ъ-Прикамье».

Кроме того, после этой истории торговый центр вообще отказался от приставки «МФЦ». В его аккаунтах в социальных сетях фигурирует название iMALL «Эспланада».

Ранее URA.RU сообщало, что ТЦ «Эспланада» в Перми открылся 12 февраля без официального разрешения. Однако в группе застройщика эту информацию опровергли, заявив, что все документы — в порядке.