16 февраля 2022
15 февраля 2022

Антимонопольщики заступились за новый ТЦ в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенние виды города. Пермь, золотая осень, эспланада, виды города, осень, тц эспланада
Сейчас торговый центр жители называют просто «iMALL» Фото:

Пермские антимонопольщики не собираются удовлетворять жалобу градозащитника Дениса Галицкого на название МФЦ «iMAll Эспланада», которая поступила в управление в конце 2021 года. Ее суть заключалась в том, что пермяки могут спутать название торгового центра и название центра по оказанию муниципальных и государственных услуг.

«Использование аббревиатуры „МФЦ“ не подлежит правовой охране. Кроме того, многофункциональные центры и „Эспланада“ не являются конкурентами на одном товарном рынке. Первые оказывают государственные услуги, другой объект занимается торговлей. Поэтому использование сочетания букв „МФЦ“ в данном случае не является нарушением», — приводит слова собеседника в УФАС «Ъ-Прикамье».

Кроме того, после этой истории торговый центр вообще отказался от приставки «МФЦ». В его аккаунтах в социальных сетях фигурирует название iMALL «Эспланада».

Ранее URA.RU сообщало, что ТЦ «Эспланада» в Перми открылся 12 февраля без официального разрешения. Однако в группе застройщика эту информацию опровергли, заявив, что все документы — в порядке.

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Пермские антимонопольщики не собираются удовлетворять жалобу градозащитника Дениса Галицкого на название МФЦ «iMAll Эспланада», которая поступила в управление в конце 2021 года. Ее суть заключалась в том, что пермяки могут спутать название торгового центра и название центра по оказанию муниципальных и государственных услуг. «Использование аббревиатуры „МФЦ“ не подлежит правовой охране. Кроме того, многофункциональные центры и „Эспланада“ не являются конкурентами на одном товарном рынке. Первые оказывают государственные услуги, другой объект занимается торговлей. Поэтому использование сочетания букв „МФЦ“ в данном случае не является нарушением», — приводит слова собеседника в УФАС «Ъ-Прикамье». Кроме того, после этой истории торговый центр вообще отказался от приставки «МФЦ». В его аккаунтах в социальных сетях фигурирует название iMALL «Эспланада». Ранее URA.RU сообщало, что ТЦ «Эспланада» в Перми открылся 12 февраля без официального разрешения. Однако в группе застройщика эту информацию опровергли, заявив, что все документы — в порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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