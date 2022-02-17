После ЧП с южанами диаспоры готовятся к встрече с замом Куйвашева

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов по поручению губернатора встретится с главами диаспор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встреча диаспор и вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по поручению главы региона состоится утром 18 февраля. На ней представители диаспор собираются выдвинуть предложения по декриминализации миграционного потока. Об этом URA.RU сообщил глава таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.

«Завтра в 9 утра у нас будет встреча с вице-губернатором. Именно по этой тематике. Я думаю, что мы там обсудим все эти вопросы межнациональные. Что делать, чтобы в дальнейшем такие случаи не повторялись. Конечно, здесь надо действовать осторожно и органам власти и диаспоральным организациям и правоохранительным органам, чтобы не нагнетать обстановку», — рассказал Мирзоев.

Он согласен со словами губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Надо наводить порядок, потому что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но для этого надо создать те условия, чтобы те мигранты, приезжающие в страну работать, не находились в нелегальном положении», — сообщил он.

Сам Чемезов кратко подтвердил URA.RU, что такая встреча готовится. Источник агентства в областной власти поделился, что с диаспорами планируется провести профилактическую беседу «без претензий». Отдельно будет дано поручение лидерам общин — довести до земляков, что обстановку лично контролирует глава региона.

11 февраля в автобусе произошел конфликт между подростками из Азербайджана и девушкой. Они агрессивно приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить на остановке. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Губернатор поручил Чемезову встретиться со всеми диаспорами.

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