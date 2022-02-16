Замглавы курганского города заявила, что ее незаконно увольняют

Проблемы с кадровыми перестановками возникли в мэрии Катайска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замглавы Катайска (Курганская область) Татьяну Лилиенфельд предупредили о прекращении трудового договора. Она сообщила URA.RU, что это противоречит закону, так как срок полномочий предыдущего главы города еще не закончился.

«От главы района [Глеба Морозова] в администрацию города пришло сообщение: „Лилиефельд предупредить о прекращении срочного договора в связи с отставкой главы“. У меня договор на определенный срок, на срок полномочий главы Катайска, в соответствии с реестром должностей. И глава района имея юридическое образование должен знать, что срок полномочий заканчивается с приходом нового главы», — рассказала Лилиенфельд.

По ее словам, замглавы могут уволить только тогда, когда выберут нового главу. Она добавила, что пока ей удалось убедить руководство мэрии убрать это уведомление. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Морозова.

Ранее местная гордума (Курганская область) приняла 28 решений о передаче администрации Катайского района большинства полномочий, за которые отвечала мэрия. По словам Лилиенфельд, передачу провели с нарушением, поэтому она сравнила ее с «рейдерским захватом». 17 февраля гордума приняла решение об отставке главы города Сабиржана Мусалямова. Он ушел в отставку по собственному желанию. Ранее источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. Почетный гражданин Катайска Вера Ганина поддержала Мусалямова и попросила губернатора Вадима Шумкова разобраться с ситуацией в городской администрации.

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