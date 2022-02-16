Бывший вице-премьер Пермского края не смогла оспорить свой арест

17 февраля 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Бывшая чиновница останется в СИЗО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Нижегородский областной суд оставил меру пресечения, вынесенную бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой, без изменения. Накануне ее защита пыталась обжаловать арест. «Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Постановление райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей — без изменения», — сообщил «Ъ-Прикамье». Елена Лопаева является фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств из благотворительного фонда «Содействие—XXI век». По версии следователей, бывшая чиновница вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой и похитила 50 миллионов рублей. Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) 26 января принял решение об аресте бывшей чиновницы. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Лопаева пока отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Вину она не признает. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Махонин лишил важного статуса арестованного вице-премьера. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нижегородский областной суд оставил меру пресечения, вынесенную бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой, без изменения. Накануне ее защита пыталась обжаловать арест. «Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Постановление райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей — без изменения», — сообщил «Ъ-Прикамье». Елена Лопаева является фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств из благотворительного фонда «Содействие—XXI век». По версии следователей, бывшая чиновница вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой и похитила 50 миллионов рублей. Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) 26 января принял решение об аресте бывшей чиновницы. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Лопаева пока отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Вину она не признает. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Махонин лишил важного статуса арестованного вице-премьера. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации Пермского края.