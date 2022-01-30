Махонин лишил важного статуса арестованного вице-премьера

Вместе с Лопаевой из комиссии по помилованию исключили еще пять человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вывел экс-вице-премьера Елену Лопаеву, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, из состава комиссии по помилованию. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации Пермского края.

«Исключить из состава комиссии заместителя председателя правительства — руководителя аппарата Лопаеву Елену Сергеевну», — говорится в документе. Вместе с ней Махонин исключил также бывшего депутат заксобрания Сергея Клепцина, экс-сотрудника администрации губернатора Дмитрия Носова, начальника управления по персоналу ПГМУ Сергея Укладова, бывшего сотрудника аппарата пермского омбудсмена Дмитрия Шевченко, депутата Пермской гордумы Олега Шлыкова.

Новый состав комиссии выглядит так: заведующая кафедрой уголовного права и прокурорского ПГНИУ Любовь Боровых, гендиректор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых, бывший глава облизбиркома, профессор Анатолий Лебедев, председатель Пермского отделения Союза писателей России Владимир Якушев, консультант министерства территориальной безопасности Пермского края Татьяна Желтовских, член совета ветеранов при Совете судей Пермского края Марлис Заляев, директор Института механики сплошных сред УРО РАН Валерий Матвеенко, руководитель проектов благотворительного фонда «Добрый мир» Георгий Ситников, депутат краевого заксобрания Сергей Яшкин.

Комиссия является постоянно действующим органом со своей печатью и бланками. Она рассматривает ходатайства о помиловании и готовит заключения для губернатора по этим вопросам. Последний раз ее состав корректировался в 2019 году.

Елену Лопаеву задержали 24 января за неявку в центральный аппарат СКР. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Нижегородский районный суд 26 января принял решение об аресте бывшей чиновницы, которое она намерена оспорить. Вину Лопаева не признает.

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