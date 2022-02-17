17 февраля 2022

Временные трибуны «Екатеринбург Арены» оставят еще на 1,5 года

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Вокруг Центрального стадиона. Екатеринбург, стадион, центральный стадион, екатеринбург арена
Разборные трибуны «Екатеринбург Арены» останутся до Универсиады-2023 Фото:
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Боковые разборные трибуны «Екатеринбург Арены», которые планировалось демонтировать еще три года назад, останутся на месте минимум до середины 2023-го. Конструкции потребуются для увеличения численности зрительских мест стадиона, который примет открытие Универсиады. Об этом URA.RU рассказал свердловский министр спорта Леонид Рапопорт.

«Трибуны будут находиться на объекте до августа 2023 года — до Универсиады. Мы анализировали опыт Казани и Красноярска (города принимали Универсиады в 2013 и 2019 годах — прим. ред.), там дважды делали открытия, чтобы все желающие могли оценить эту красоту. И поэтому нам необходимо, чтобы было больше мест», — пояснил Рапопорт.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Церемонии открытия и закрытия игр примет «Екатеринбург Арена». Стадион в ближайшее время может перейти в частные руки: свердловские власти ведут переговоры о передаче объекта в управление ГК «Синара» на условиях концессии. Однако сделку тормозит Минспорта РФ.

«Екатеринбург Арена» была реконструирована к футбольному чемпионату мира-2018. Ради экономии власти решили построить стадион с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции разберут, но этого не случилось до сих пор. Трибуны стали предметом насмешек: из-за них арене дали прозвище «Чебурашка», испанская газета Marca называла стадион одним из самых неудобных в мире, а британская The Telegraph — одним из самых странных.

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Боковые разборные трибуны «Екатеринбург Арены», которые планировалось демонтировать еще три года назад, останутся на месте минимум до середины 2023-го. Конструкции потребуются для увеличения численности зрительских мест стадиона, который примет открытие Универсиады. Об этом URA.RU рассказал свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. «Трибуны будут находиться на объекте до августа 2023 года — до Универсиады. Мы анализировали опыт Казани и Красноярска (города принимали Универсиады в 2013 и 2019 годах — прим. ред.), там дважды делали открытия, чтобы все желающие могли оценить эту красоту. И поэтому нам необходимо, чтобы было больше мест», — пояснил Рапопорт. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Церемонии открытия и закрытия игр примет «Екатеринбург Арена». Стадион в ближайшее время может перейти в частные руки: свердловские власти ведут переговоры о передаче объекта в управление ГК «Синара» на условиях концессии. Однако сделку тормозит Минспорта РФ. «Екатеринбург Арена» была реконструирована к футбольному чемпионату мира-2018. Ради экономии власти решили построить стадион с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции разберут, но этого не случилось до сих пор. Трибуны стали предметом насмешек: из-за них арене дали прозвище «Чебурашка», испанская газета Marca называла стадион одним из самых неудобных в мире, а британская The Telegraph — одним из самых странных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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