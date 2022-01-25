Москва тормозит передачу «Екатеринбург Арены» фирме Пумпянского

Свердловские власти владеют «Екатеринбург Ареной» с конца 2019 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Переговоры о передаче «Екатеринбург Арены» в управление ГК «Синара» (компания бизнесмена Дмитрия Пумпянского) на условиях концессии поставлены на паузу. Сделку тормозит Минспорта РФ, которое не может определиться с порядком финансирования объекта. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, отвечая на вопрос URA.RU.

«В случае передачи [„Екатеринбург Арены“] в концессионное управление пока не определены механизмы, связанные с получением финансовых бюджетных средств Минспорта России. Они сказали, что пока не видят технологическое решение этого вопроса, но мотивы и интересы понятны. Важно, чтобы наш спортивный объект зарабатывал. Но пока мы на стопе», — сообщил Леонид Рапопорт.

В августе 2021 года источники URA.RU сообщали, что областное правительство ведет переговоры о передаче стадиона в управление ГК «Синара» — ее владелец Дмитрий Пумпянский одновременно возглавляет совет директоров ФК «Урал». Тогда же Пумпянским было зарегистрировано ООО «Синара-Арена». Считалось, что новое юрлицо и станет оператором стадиона.

Городской Центральный стадион был переименован в «Екатеринбург Арену» во время большой реконструкции к Чемпионату мира по футболу-2018. Работами занималась компания «Синара-Девелопмент». В декабре 2019 года объект передали в собственность региона, для этого было создано одноименное автономное учреждение — «Екатеринбург Арена», учредителем которого является свердловское министерство спорта.

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