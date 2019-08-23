Внешние трибуны удивляют иностранцев второй год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге

Испанская газета Marca включила стадион «Екатеринбург-Арена» в список самых неудобных арен мира. Причиной для попадания свердловского спортивного объекта в обзор издания стали сборно-разборные трибуны, построенные к прошедшему футбольному чемпионату мира-2018.

«Минимальным требованием ФИФА было 35 тысяч зрителей, но стадион имел только 25 тысяч мест. Решение? Уберите одну трибуну, сделайте дыру и постройте несколько дополнительных ярусов, которые дают зрителям все, кроме уверенности. К счастью, несчастных случаев не было, но это временное решение не казалось лучшим», — написала Marca.

Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт ответил «URA.RU», что скоро у иностранных изданий не будет повода для критики арены: «Наш стадион самый экономичный. Иностранные издания начнут говорить по-другому, когда мы получим арену в областную собственность — после этого разборные трибуны будут убраны».

В обзор Marca также вошли стадион «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде (из-за стены за воротами), «Балаидос» в Виго (из-за ненадежной крыши), «Новая Месталья» в Валенсии (недостроен)

«Екатеринбург-Арена» была реконструирована к чемпионату мира по футболу. Ради экономии власти решили построить арену с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции будут разобраны, но этого не случилось до сих пор. На данный момент стадион находится в федеральной собственности.

Ранее журналисты британского издания The Telegraph признали Центральный стадион в Екатеринбурге одним из самых странных в мире.